La prohibición a fumar y el duro golpe económico que esperan las empresas tras las nuevas normas contra el cigarro

Las nuevas normas que buscan reducir el consumo de cigarros en espacios públicos o centros de trabajo impactará negativamente en contra de diversos negocios en México, así lo aseguró Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), en entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo de México.

Destacó que el sector empresarial está a favor de la implementación de acciones que ayuden a mantener la salud de las personas y no buscan en ninguna medida que se comprometa a la ciudadanía.

No se podrá consumir en espacios públicos, ni abiertos. FOTO: Archivo.

Sin embargo, aseguró que esta medida pone en entredicho las operaciones de sector debido a que no se tienen en cuenta los mecanismos adecuados de vigilancia para garantizar que la gente respete estas medidas, pero sí sanciona a los establecimientos en los que se incurra con esta práctica.

Destacó que los principales cambios en el reglamento son los siguientes.

Quitar de la exhibición todos los productos elaborados con tabaco o que hagan alusión a su consumo.

Aumentar las áreas de no fumadores.

Las áreas de fumadores no podrán vender alimentos, bebidas o tener elementos de recreación para los usuarios.

Un peligro para la industria

Destacó que los espacios para las personas que tienen el gusto de consumir estos productos no contarán con la posibilidad de disfrutar su estadía en establecimientos públicos, ya que solamente se adecuará un espacio sin ningún otro fin que el fumar.

"Imagínate el golpe económico, la parte de la competitividad", dijo.

El país busca reducir el consumo del cigarro. FOTO: Archivo.

Aseguró que esto pone al turismo mexicano en problemas, debido a que se impediría a los extranjeros que acusan a vacacionar la posibilidad de tomar tabaco, acto que está permitido en otras naciones.

Indicó que se está actuando en contra de los derechos humanos, la libertad de las personas de disfrutar de un producto que es legal y de las empresas que ofrecen distintos servicios.

Añadió que la CONCANACO SERVYTUR no actuará en contra de esta norma, pero sí apoyará con asesorías a los dueños de compañías que así lo requieran para ampararse en contra de esta legislación.

Acusan usurpación de funciones

La preocupación sobre esta norma también fue abordada por Hiram Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, quien dijo que esta medida afecta a las empresas que producen estos productos y en mayor medida a los que los venden. Estos, establecimientos, dijo, se enfrentan a perder el 25 por ciento de sus ingresos.

Destacó que la exhibición y la publicidad son cosas completamente distintas y además los centros de consumo no han sido bien establecido. Esta problemática, dijo, afectará la cadena de valor para las personas que dependen de la venta de este tipo de artículos.

Indicó que las autoridades no tienen cuantificadas las afectaciones al sector y también que esta normativa es excesiva, ya que se usurparon funciones al no dejar que el Congreso fuera el que emitiera esta ley y no el gobierno.

"Cualquier consumidor adulto que consuma productos de tabaco tiene la posibilidad de tramitar este amparo", dijo.

Añadió que no solamente se pone en entredicho los derechos de las empresas, sino que también se afecta a las garantías individuales de las personas que los consumen.

