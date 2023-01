Joven denuncia a taxista de acoso y lo exhibe en redes sociales: "¿Tienes miedo o qué?"

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que ocurre día con día y el caso más reciente sucedió al norte del país, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. Una joven identificada como Nallely denunció que un taxista la acosó durante un viaje que había solicitado para llegar a su trabajo. A través de redes sociales, la mujer compartió que la agresión le ocurrió en la colonia Pedregal de Linda Vista este miércoles 11 de enero.

“Hoy en la mañana por diferentes motivos olvidé algo en mi depa y tuve que regresar. Para llegar temprano decidí tomar un taxi y por los motivos que sean es lo de menos. El tipo se dio la libertad de acosarme, me arrebataba el celular y pues obviamente es una situación muy desagradable. La gente se da la libertad de juzgarme por “no bajarme” o culparme a mí, pero en realidad era imposible", escribió en sus redes sociales.

La víctima señala que el hombre insistía pese a que ella le pedía que se detuviera. Incluso dijo que trató de quitarle el cel porque se había dado cuenta que lo había grabado. En las imágenes se aprecia que el sujeto le hace "halagos" pese a que la chica siempre se mostró incomoda y le decía que tenía novio. “Estás bien bonita, algún día te daré una vuelta para enamorarte ¿te puedo enamorar?, ¿Qué tiene es tu novio y yo tu esposo? Cuando tu novio no pueda venir por ti yo vengo por ti y no te cobro carrera", declaró.

Nallely, al ver las intenciones del agresor comenzó a grabarlo para tener pruebas de lo sucedido, sin embargo, el hombre le arrebató el teléfono. “Esto pasó en Nuevo León, en Guadalupe. Pareciera cosa adrede, pero creo que él ya me había visto. Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo", escribió.

Fiscalía investigará

Tras la denuncia que se viralizó en redes sociales con el nombre de la víctima, Nallely Almaguer, la Fiscalía de General de Nuevo León informó que ya se tienen los datos del taxista, por lo que se abrió una carpeta de investigación. "La afectada ya fue atendida y se inició una carpeta de investigación del asunto difundido en redes sociales", escribió la dependencia en su cuenta oficial de Twitter.

En 2022, los autos con cromática de taxi se colocaron en el ojo del huracán, pues una joven de nombre Lidia Gabriela, se lanzó del vehículo en movimiento tras sentirse en peligro. Cabe señalar que la joven iba a dirigirse hacia el Centro Histórico, donde se encontraría con su novio Alexis. Ella tomó un taxi y le pidió que la llevara a la terminal de Constitución de 1917, pero al ver que le estaba cobrando de más y que la usuaria no iba a pagar, el sujeto decidió acelerar sobre la Ermita Iztapalapa.

Lidia, quien era originaria del estado de Tamaulipas y tenía 23 años de edad, viajaba a bordo del taxi de la marca Nissan Versa, cuyo chofer se dio a la fuga luego de que la joven mujer se aventó desde el auto en movimiento por temor a que fuera secuestrada ya que el taxista no le permitió bajar del carro, por lo que la chica se golpeó fuertemente la cabeza lo que le provocó una muerte instantánea.

