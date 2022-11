Caso Ariadna: Claudia Sheinbaum revela foto de Rautel cargando el cuerpo de la joven

Este lunes 7 de noviembre, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa para dar detalles sobre el lamentable feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, quien la semana pasada fue asesinada en un departamento en la capital del país y abandonada ya sin vida en una carretera de Tepoztlán, Morelos.

La mandatario prometió a la familia de la joven madre de 27 años que no habrá impunidad en el caso -y en ningún otro feminicidip- y que no encubrirá a nadie tal como lo hace la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, que trató de culpar a la propia víctima.

"El fiscal de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio, presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía", sentenció la mandataria capitalina.

Asimismo, reveló una fuerte imagen tomada en el estacionamiento de la casa de Rautel, en la que se aprecia cómo el hombre va cargando el cuerpo sin vida de la chica. Lo que se sabe después de esta escena es que la habrían subido a un vehículo para luego llevarla a un paraje en la carretera de Tepoztlán, donde la encontraron el 31 de octubre.

Fuerte imagen presentada por la jefa de Gobierno de la CDMX. Foto: Especial

Shienbaum Pardo apuntó que ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dar vista de este encubrimiento a la Fiscalía General de la República (FGR), y reiteró que buscará se comprobar que hubo un encubrimiento por parte de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos.

Asimismo, la mandatario mencionó que no concibe cómo es que el propio fiscal salió públicamente a decir que no se trató de un feminicidio cuando a todas luces las pruebas estaban en el cuerpo de Ariadna. Y detalló que hasta ahora no ha hablado sobre el tema con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero que lo hará después de esta rueda de prensa.

Sobre la detención de Rautel "N", Claudia Sheinbaum mencionó que, en efecto, está en un centro de justicia del estado de Nuevo León, pero que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México todavía no inicia el proceso de envío de la orden de aprehensión ni del traslado del empresario de 34 años.

Lo que se sabe sobre la muerte de Ari

El domingo 30 de octubre, Ariadna Fernanda asistió con su amiga Vanessa y su pareja, Rautel, junto con otros conocidos al restaurante Fisher's ubicado en la colonia Condesa de la CDMX. Después, los tres dejaron el establecimiento y fueron a la casa de Rautel, ubicado en la misma colonia.

Las primeras versiones, dadas por los propios amigos de Ariadna, fue que la joven mamá de 27 años abandonó la casa del empresario sola y a bordo de un taxi, para luego no volver a saber de ella. El cuerpo de Ari, como le llamaban de cariño, fue hallado un día después sobre una carretera en Tepoztlán, Morelos.

El pasado 4 de noviembre, la Fiscalía de dicho estado dijo que la mujer había muerto a causa de una broncoaspiración debido a una fuerte intoxicación por alcohol, además de que no había rastros de violencia física o sexual; sin embargo, dos días después, su homóloga de la Ciudad de México informó que tras una nueva necropsia, se concluyó que la joven murió a causa de varios golpes en el cuerpo, además de que tras un cateo en la casa de Rautel, se determinó que habría muerto ahí mismo y que él sacó el cuerpo de Ariadna.

Ari fue velada en la colonia Doctores y sepultada en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, a la par que la Fiscalía capitalina informaba que en el Estados de México había sido detenida Vanessa "N" -quien recibió prisión preventiva este lunes-, además de que se había girado una orden de aprehensión contra Rautel, quien se entregó a las autoridades la madrugada de hoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Sigue la conferencia de Claudia Sheinbaum:

SIGUE NUESTRA COBERTURA DEL CASO: