AMLO: los huachicoleros volvieron a las andadas en Hidalgo, pide a la gente no respaldarlos

En los últimos días se ha “reiniciado” el robo de combustibles, conocido como huachicol, en ductos de Petróleos Mexicanos, especialmente en Hidalgo, reconoció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre el ataque por parte de pobladores a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que intentaban reparar una fuga de combustible en un ducto en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

“Sí, es un asunto que se está atendiendo porque hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población”, dijo.

El presidente pidió que no se apoye estas prácticas. FOTO: Presidencia.

López Obrador señaló que hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de muchos pobladores, y dijo que les preocupa que suceda lo mismo en Tlahuelilpan en enero del 2019, cuando hubo una explosión mientras la gente robaba gasolina de una fuga de un ducto de Pemex.

“Yo hago un llamado a la gente para que no se involucre, que no respalde estas acciones ilícitas de quienes cometen estos delitos y también recordarles que son delitos graves, que quienes son detenidos no tienen derecho a fianza, no alcanzan ese derecho, esa posibilidad. Entonces, muchas veces la gente no lo sabe”, dijo.

Adelantó que hablará con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, para tomar acciones contra el huachicol.

