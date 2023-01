IMÁGENES FUERTES: la dramática caída de una trapecista en plena función de circo en Tampico

Una función circense terminó en tragedia luego que una trapecista cayera mientras realizaba un show ante decenas de personas y cayera desde una altura de al menos 5 metros. Los hechos, que fueron grabados por algunos de los asistentes a la función, ocurrieron en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y las imágenes se volvieron virales en redes sociales.

En la grabación se puede observar el momento que la joven trapecista realizaba su espectáculo de acrobacia y en determinado momento al parecer una de sus manos resbaló del aro del cual se sostenía, momento en que se precipitó al piso y cayó de manera abrupta ante las miradas de asombro del público que asistió a disfrutar de la función.

Segundos antes de la caída de la trapecista. FOTO: Especial

La acróbata fue trasladada a un hospital

En la grabación se puede ver que tras la caída los organizadores del show apagaron las luces al interior del circo, lo que ocasionó caos entre los asistentes, quienes no comprendían lo que ocurría y se preguntaban acerca del estado de salud en el que se encontraba la joven. A los pocos minutos se comenzó a especular que la trapecista podría encontrarse grave, sin embargo, fue el propio grupo responsable del espectáculo el que salió a informar sobre lo ocurrido.

La mujer fue atendida de manera inmediata. FOTO: Especial

Mediante un comunicado dado a conocer por el Grupo Fantasy en su cuenta de Facebook informó acerca del accidente: “Comunicado sobre el estado de salud de Mía González Soto (Elsa). El día de hoy una de nuestras artistas principales sufrió un aparatoso y lamentable accidente, cayendo de más de 5 metros de altura", se lee al inicio del mensaje que se volvió viral en redes.

"Cabe destacar que entre nuestro público había una mujer paramédica y voluntariamente le brindó los primeros auxilios. Estaremos agradecidos eternamente con ella", informó el Grupo Fantasy. De acuerdo con el reporte, la joven acróbata fue trasladada a un hospital para recibir atención inmediata y posteriormente fue dada de alta.

También se especificó que que no sufrió la trapecista no sufrió fracturas ni daños internos: “Posteriormente, fue llevada de emergencia al Hospital Médica Universidad para su atención médica de urgencia. La caída fue aparatosa, sin embargo, no se presentaron fracturas ni daños internos. Cabe mencionar que Mía salió caminando del hospital, está en perfecto estado de salud; ya fue dada de alta”, concluye el comunicado.

