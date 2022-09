Mario Delgado asegura que la pugna en Va por México no cambia los planes de Morena

Mario Delgado, líder del Movimiento de Regeneración Nacional, aseguró que las pugnas internas de la alianza Va por México no son asuntos que preocupen o cambien la perspectiva que tiene Morena en torno a las elecciones en Coahuila y el Estado de México el próximo año o ante la labor legislativa.

El PAN y el PRD abandonan con esta suspensión de su coalición a las personas que representan, pues aunque sean opuestos a Morena, ven por los intereses de la gente que votaron por ellos, así lo dijo el presidente nacional del partido en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Dijo que esta situación pone en evidencia que este grupo político no ha podido presentar propuestas de fondo que coincidan con sus estatutos. Además de esto, los acusó de desdibujar sus proyectos políticos para buscar crear un frente en contra de su partido.

Alejandro Moreno aseguró que no pactó con nadie para promover esta iniciativa.

No negociaron con "Alito" Moreno

El líder de Morena descartó que se haya negociado con Alejandro Moreno para que el Partido Revolucionario Institucional impulsara la iniciativa que permitirá que la Sedena patrulle las calles hasta 2028 a través de Yolanda de la Torre.

Pese a que se ha especulado que "Alito" habría dado este beneficio a la 4T a cambio de que se dejara de presentarlo en el programa "Los Martes del Jaguar" de Layda Sansores, se evitara su desafuero y alguna acción judicial en su contra, dijo que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no está acostumbrado a este tipo de prácticas.

"No hacemos acuerdos en lo oscurito con nadie, nuestro compromiso es con la gente", dijo.

Defendió la postura de mantener a la Sedena en las calles, aunque aseguró que esta medida es contraria a la búsqueda de implementar un régimen militar en la nación.

Los militares estarían en las calles hasta 2028.

"El fondo de esa reforma es muy importante porque todo lo que hemos visto a través de que el presidente presentó su iniciativa es este falso debate sobre la militarización", dijo.

Destacó que las Fuerzas Armadas entraron a las calles como parte de un acuerdo entre los partidos para que se permitiera el desarrollo de la Guardia Nacional. Definió esto como la ruta más directa para lograr que el Ejército Mexicano regrese a sus cuarteles.

"Se ha formado de manera apresurada. No hay gobernadora, no hay gobernadora que no haga uso de la Guardia Nacional, lo que es una señal de su prestigio", dijo,

No se está militarizando al país

Añadió que la propuesta presentada por De la Torre es complementaria con el plan de dejar a un cuerpo civil a cargo del apoyo de las labores relacionadas con la seguridad.

Reiteró que la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena forme parte de una tendencia a que la vigilancia esté al mando de la milicia, ya que la GN tiene un entrenamiento para seguridad pública y no militar.

"Tiene lo mejor del Ejército que es su disciplina y su lealtad", dijo.

La coalición está suspendida.

Descartó contradecirse con las declaraciones que dio durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en las cuales pedían que no se dejara al mando del Ejército Mexicano la vigilancia en el país.

"Yo no cambié de opinión, yo sostengo, incluso, mi argumento en contra de lo que fue la Ley de Seguridad Interior de Peña"

Sigue leyendo

Morena tiene nueva dirigencia en el Edomex tras 4 años acéfala

Sebastián Ramírez es, oficialmente, el dirigente de Morena en la CDMX