Jaime Humberto Pérez: "Sección Instructora trabajará en el caso de "Alito" Moreno con estricto apego a la ley"

La Sección Instructora trabajará con apego a la ley y sin tintes políticos en el caso de petición de desafuero para el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito.

Así lo afirmó el presidente de dicho órgano legislativo, Jaime Humberto Pérez Bernabé, de la bancada de Morena, quien garantizó que trabajarán con estricto apego a derecho.

"Siempre vamos a conducirnos en un estricto apego a la ley, con transparencia, con mucha responsabilidad y si quiero comentar este tiempo de los acuerdos, pactos que se dictan, quizá fueron en algún otro momento", comentó.

En entrevista, precisó que hay muestra de actuación imparcial, en la 64 legislatura, en la que se determinó quitar la inmunidad procesal a los diputados Benjamín Saúl Huerta, de Morena y Mauricio Toledo, por la presunta comisión de diversos delitos.

Afirmó a modo de testimonio, la 64 legislatura, donde integrantes de Morena en la sección Instructora consideró que había los elementos suficientes y se votó en mayoría, en ningún momento nadie pidió hacer ninguna negociación de nada; "nosotros no podemos adelantarnos absolutamente a nada, seremos muy cuidadosos; incluso no somos jueces, no podemos determinar la culpabilidad o la inocencia, simplemente determinar si hay elementos jurisdiccionales que encaucen al proceso para que continúen”, dijo.

Pide instalar la Sección Instructora

Foto: Twitter @pepeortiz13

Caso de "Alito" debe ser cuidadoso

Elías Lixa, diputado federal del PAN e integrante de la Sección Instructora, señaló que en el caso de Alejandro Moreno como en todos los que se presenten, deben ser cuidadosos porque está en juego el debido proceso.

Aseguró que su participación es “netamente” profesional, objetivo y jurídico, a pesar de la agitación política que hay en la Cámara de Diputados y en el país; “Yo entiendo que en este momento hay mucha agitación política, y está bien, pero la Sección Instructora no puede ser materia de ese tipo de mezclas, es una situación aparte y creo que así debe de verse”, aseguró.

Por lo pronto, ambos coincidieron en que lo primero que tiene que pasar es que se instale la Sección Instructora, lo cual debe ocurrir antes del 27 de septiembre, y recibir el expediente con la solicitud del juicio de procedencia que presentó la Fiscalía de Campeche para abrirse un periodo de pruebas y alegatos de 30 días, más 60 días hábiles para tomar una determinación.

DRV