Iniciativa de militarización divide al PRI y al PAN; alianza se tambalea

La iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para dar una prórroga y que el Ejército continúe con tareas de seguridad en las calles, de 2024 a 2028, desencadenó un rechazo de los propios senadores priistas y un amago de la dirigencia nacional del PAN de romper con la alianza Va por México.

La propuesta de la diputada federal priista, Yolanda de la Torre, que también es respaldada por la bancada tricolor en San Lázaro, provocó una andanada de declaraciones en contra por parte, incluso, de legisladores priistas.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong rechazó la iniciativa, porque aseguró que va en la misma línea de una militarización del país.

Incluso, anunció que la bancada del PRI en el Senado acordó llamar a reunión a los integrantes y al coordinador del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, para que pueda comentar la iniciativa y conteste dudas de los senadores.

Osorio Chong también pidió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que cumpla con los acuerdos y no permita que se rompa la alianza Va por México con el PAN, PRI y PRD.

En tanto, la diputada priista Yolanda de la Torre rechazó que la iniciativa de su autoría trastoque la moratoria constitucional que pactaron PAN, PRI y PRD y ponga en riesgo la coalición Va por México.

“A mí me preocupa en el 24 qué va a pasar cuando las Fuerzas Armadas ya no puedan apoyar, yo dije ‘a ver, no van a terminar, no van a apoyar, son muy malos, su estrategia de seguridad ha fallado’, pero no podemos dejar de prescindir de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública”, señaló la diputada.