En Michoacán, dos de cada diez mujeres son indígenas

En la actualidad, en Michoacán habitan un total de dos millones 442 mil 505 mujeres, de las cuales, el 20.65 por ciento, es decir, 504 mil 621, se consideran indígenas; esto significa que de cada 10 mujeres que habitan en la entidad, entre dos y tres se asumen como parte de una etnia o pueblo indígena.

Este 5 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, una fecha dedicada a rendir tributo a las contribuciones de todas las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades originarias.

La población indígena en México es aproximadamente de 12 millones de habitantes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las más de 500 mil mujeres indígenas, 79 mil 92 de ellas con más de tres años de vida, hablan alguna lengua indígena, y de esas, 72 mil 945 hablan también español, mientras que 5 mil 510 mujeres no hablan español; el resto de las mujeres encuestadas, no hablan lengua indígena o no especificaron su respuesta.

En todo el territorio michoacano, donde sobreviven los pueblos Purépechas, Mazahuas, Nahuas, Otomíes y Matlatzincas o Pirindas, existen un total de 53 mil 449 hogares indígenas. En algunos de esos hogares, 35 mil 548 mujeres dijeron desempeñar alguna actividad económica.

Una de esas mujeres, es Laura, quien hace un año, decidió sumarse a la policía comunal de su pueblo: La Cantera, en el municipio de Tangamandapio. Esta mujer indígena de 36 años de edad, desafió al machismo y los paradigmas que prevalecen dentro de uno de los municipios con mayor arraigo a la idiosincrasia purépecha.

“Me animé a ser kuaricha (guardia comunal), por ver un cambio en las mujeres, por demostrar que podemos realizar actividades que el machismo no permite que realicen las mujeres. Quería demostrar que valemos igual que un hombre. Me enfrenté a críticas y comentarios que nos hacían sentir mal, como que nosotras solo servíamos para estar en la cocina, pero les hemos demostrado que sí se puede y que vamos a seguir adelante”, asegura la elemento de seguridad, quien en sus ratos libres es ama de casa y artesana.

Los municipios con mayor población de mujeres indígenas son: Chilchota, con 10 mil 961 mujeres; Uruapan, con 10 mil 220; Los Reyes, con 7 mil 263; Nahuatzen, con 6 mil 222 y Paracho, con 5 mil 867. Le siguen los municipios de: Quiroga, con 4 mil 263 mujeres habitantes indígenas; Aquila, con 4 mil 244, Tangamandapio, con 4 mil 141; Charapan, con 3 mil 373; Pátzcuaro, con 3 mil 09 y Morelia, con 2 mil 448.

