Morena da tregua a “Alito” Moreno: Asisten diputados a Comisión de Gobernación

Después de cinco intentos, la quinta fue la vencida y Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados con la presencia de diputados de Morena, quienes habían saboteado las reuniones de trabajo.

La reunión de trabajo se da después de los señalamientos de regreso del PRIMOR, tras la propuesta que realizó la diputada federal con licencia, Yolanda de la Torre, con la que las fuerzas armadas podrían mantenerse en las calles hasta el 2028, en tareas de seguridad pública.

Entrevistado tras la sesión ordinaria, Moreno Cárdenas dijo que la reanudación de las actividades se debe a que son profesionales y primero está México.

“No podemos decir ¡Es que este me sacó la lengua o no me saludó, me vio feo!, no. Aquí somos políticos profesionales, tenemos que trabajar por el país; yo reconozco y celebro la voluntad de todos los partidos políticos representados en la Cámara, que haya disposición de la Cámara, no sólo en esta comisión en todas las comisiones; así que, nosotros seguiremos trabajando, estamos echados pa´delante, vamos a construir acuerdos y consensos, siempre pensando en México”.