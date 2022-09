FUERTE VIDEO | El momento exacto en que un joven se lanzó de un puente en Nuevo León

La tarde de este lunes un joven se arrojó del Puente Atirantado hacia el lecho del Río Santa Catarina, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Pese a que las autoridades intentaron persuadirlo, el sujeto falleció derivado de la caída.

De acuerdo con primeros reportes, el hombre sólo se identificó como Luis, de 24 años de edad y perdió la vida en la sala de urgencias del Hospital Universitario, donde sufrió un paro cardiorespiratorio mientras recibía atención médica.

Además, el joven presuntamente había sufrido una fractura de cráneo severa y múltiples fracturas, además de lesiones internas.

Autoridades trataron de convencer al hombre para que no saltara

Según grabaciones que circulan en redes sociales, al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía y rescatistas, quienes recibieron el reporte de una persona alterada que estaba a la orilla del barandal del puente.

Al llegar lo encontraron sentado de espaldas al precipicio; las autoridades y voluntarios dialogaron con el hombre para intentar convencerlo de que no se arrojara del puente y no atentara contra su propia vida, no obstante, la plática no tuvo buenos resultados.

Testigos de los hechos detallaron que mientras las autoridades conversaban con el ahora fallecido, el joven no prestaba atención y enviaba mensajes de texto a través de su teléfono celular.

Elementos de seguridad intentaron hacer que el joven cambiara de opinión. Foto: captura de pantalla.

Después de unos 30 minutos de pláticas, el joven tomó su decisión y se lanzo de espaldas desde lo alto del puente. Tras arrojarse al vacío, el hombre cayó al lecho del Río Santa Catarina desde unos 30 metros de altura aproximadamente.

Pese al salto que dio, los paramédicos y equipos de rescate lo auxiliaron con vida y lo trasladaron al nosocomio, donde el sujeto finalmente falleció derivado de las múltiples fracturas y lesiones que sufrió por la caída. Los videos del suicidio se compartieron en redes sociales.

