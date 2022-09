Tragedia en Reino Unido: una mujer se quitó la vida tras perder la custodia de sus 4 hijos

Para muchas madres, sus hijos son lo más importante de su vida y así fue el caso de Kelly Higgins de 31 años, una mujer del Reino Unido, quien prefirió suicidarse antes de vivir separada de ellos, justo cuando luchaba con su exesposo por la custodia.

Durante la batalla de divorcio, Kelly Higgins le había dicho a su padrastro que "si no podía tener a sus hijos, su vida no valdría la pena" y fueron esas palabras las que la orillaron a quitarse la vida por temor a perder a sus hijos, pues después de que ocurrió comenzó a sufrir depresión y ansiedad después de que muriera su primer hijo con su entonces novio William Higgins.

Sus familiares la encontraron muerta en su casa en Bridlington, Yorkshire, en diciembre, luego de que se separó de el padre de sus primogénits William y comenzó otra relación con una mujer. Fue un allegado, quien le dijo al Tribunal Forense que Kelly era una persona brillante y se preocupaba por sus hijos".

El padrastro de Kelly si bien aseguró que ella era una persona que amaba a sus hijos también era despreocupada, pues contó que ella y William bebían mucho, lo que contribuyó a la ruptura del matrimonio ed 13 años y que posteriormente los llevó a divorciarse.

Sin embargo, la mujer se comenzó a mostrar temerosa desde la Navidad previa a su muerte debido a que se llevarían pronto a los niños, y aunque vivía con su madre y trataba de mostrarse feliz con sus hijos, sabía que había perdido la custodia y eso la mantenía preocupada.

Y aunque luchó por obtener la custodia de los niños, la probabilidad apuntaba a que no la ganara, ya que se negó a recibir un diagnóstico formal de depresión a pesar de que su expareja le pidió hacerlo, por lo que aprovechó ese recurso para intentar quedarse con la protección de los niños.

“Lo siento. No veo ninguna salida. Estoy cansado de pelear. No puedo hacer frente y me duele demasiado”, escribió la madre de cuatro hijos en una nota antes de quitarse la vida.