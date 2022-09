"Tengo todo y aún así siento un vacío": el conmovedor testimonio de una joven tras un intento de suicidio

Del 4 al 10 de septiembre se lleva a cabo la Semana Nacional de Prevención del Suicidio, una acción que ha ido en incremento en México, sobre todo desde el año 2020 cuando se declaró pandemia, pues el confinamiento causó un repunte de los padecimientos psicoemocionales y se trata de una de las principales causas de muerte entre adultos y adolescentes en todo el mundo.

Las cifras son alarmantes, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) casi 800 mil personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo y justo en 2020 hubo 1.2 millones de intentos a nivel mundial; de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese mismo año hubo siete mil 896 suicidios en México, 700 más con respecto a 2019.

El suicidio es un problema de salud mental que afecta principalmente a los hombres pues aunque hay más intentos de suicidio en mujeres, son de menos letalidad. En cambio, en hombres el porcentaje es 81.6 por ciento de los intentos se comete, dice Laura Barrientos Nicolás, médico psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El suicidio fue más frecuente en jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. De siete mil 896 personas que cometieron suicidio, dos mil 293 tenían de 20 a 29 años de edad y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 años, siendo la cuarta causa de muerte en jóvenes y en 2029 se calcula que será la segunda en la mortalidad juvenil, indica la doctora de la UNAM, por lo que refiere que es necesario implementar una estrategia para atender estas alarmantes cifras.

El problema no sólo es de México, sino a nivel mundial, expertos del Centro Médico Wexner, perteneciente a la Universidad de Ohio afirman que es un se puede determinar quién está en riesgo y cuándo es que las personas vulnerables lo harán, pero afirman que un suicidio está íntimamente ligado con una afección emocional, se lee en un artículo publicado por la BBC.

Consideran que las personas que recurren al suicidio lo hacen al no poder controlar la situación emocional que atraviesan por lo que ven como una opción viable para manejar el dolor en el que se encuentran, por lo que la depresión está relacionada con el riesgo suicida y se convierte en otro problema para los servicios de atención psiquiátrica.

GRÁFICO

Como lo mencionamos la depresión es una de las principales causas de suicido, por ello es una preocupación para los especialistas en atención psiquiátrica. En el año 2000 se previó que para el 2020, año de inicio de la pandemia de Covid-19, “iba a ser la segunda causa de discapacidad”. No sólo se cumplió esa alarmante predicción, sino que “ya se superó”, afirma Laura Barrientos.

Artemisa es una paciente diagnosticada con depresión clínica, recuerda que desde que era niña "sentía un vacío que siempre ha estado presente" aunque considera que tuvo una infancia feliz, pues nunca recibió maltrato de sus padres, ni tuvo carencias emocionales o vivió algún evento traumático, ese sentimiento ha estado presente con ella a lo largo de sus más de 30 años.

"Es de altibajos, hay momentos en lo que todo va relativamente tranquilo, pero otros en lo que las ganas de vivir se agotan, yo desde muy niña le decía a mis padres que estaba triste, pero ellos no comprendían lo que pasaba, ni yo tampoco, hasta la vida adulta supe que tenía depresión y empecé un tratamiento...hay frases como anímate, o échale ganas que no ayudan porque es algo que va más allá de ti, no decides de manera consciente estar así".