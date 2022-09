La triste carta con la que encontraron a un bebé abandonado: “No quiero que pase hambre como yo”

La historia de un bebé abandonado, en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, esto debido a la inusual carta con la que el menor fue hallado.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Lomas de Zaragoza, cuando una mujer encontró a un recién nacido abandonado. El menor tenía consigo una misiva, donde se explican los motivos que llevaron a sus familiares a dejarlo solo.

Según la carta, el bebé solo tiene 10 días de haber nacido y presuntamente su madre falleció durante el parto. También, se especifica que su padre lo abandonó desde que se enteró del embarazo de la mujer. El documento señala que el menor se llama Jesús y nació el pasado 4 de septiembre de 2022.

El menor fue hallado por una mujer. Foto: Pixabay.

La persona que escribió la misiva aseguró ser una persona "de la calle", razón por la cual no puede cuidar del menor. El documento pide que el niño sea cuidado y que no lo hagan padecer hambre o frío.

"Se llama Jesús, su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó. “Apena” él venía en camino. Por favor cuídenlo bien yo solo soy de la calle, no tengo nada para él, no quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am", se lee en la carta.

Ya está siendo atendido en un hospital. Foto: Pixabay.

Luego de ser encontrado, por una mujer que caminaba por la calle, se pidió el apoyo de las autoridades, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos llegaron al lugar para atender al menor, quien fue trasladado a un hospital Pediátrico para corroborar su estado de salud.

Tras la difusión de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación para identificar a la persona que abandonó al recién nacido.

