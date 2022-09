AMLO dijo que la filtración sobre el caso de Ayotzinapa fue de mala fe

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá “carpetazo” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de que este fin de semana se dio a conocer un documento filtrado sobre la investigación del caso Iguala, aseveró que se hizo de “mala fe”.

Llamó a los jueces a poner por delante la justicia pese a la filtración. López Obrador dijo que se ha tenido un trato respetuoso con los padres de los 43, quienes conocen el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Se esperan marchas este lunes por Ayotzinapa. (Foto: Cuartoscuro)

Comprometió que no se dará “carpetazo al asunto, se dio un paso importante y demás detenciones que se hicieron, y del proceso que se abre saldrá más información y vamos a seguir buscando a los jóvenes y escuchándolo, abriendo archivos sin ocultar nada”.

Aseguró que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas y manejan consignas como ejemplo “‘¡Fue el Estado!’, tan así es así que estamos actuando desde el Estado que no permite la violación de derechos humanos”. Cuestionó que se quiera debilitar al Ejército.

AMLO ofrece disculpas

De la filtración del informe expresó que “lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas, yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, si no por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos y ofrezco disculpas a los padres”.

Agregó que no se debe “ocultar nada, si por eso dije, ¿por qué testaron? Si es lo que se tiene que revisar, no es posible y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia”.

Manifestantes buscan la verdad sobre los 43 normalistas. Foto: Cuartoscuro

El titular del Ejecutivo Federal dijo que los padres de lo 43 plantearon “que querían la verdad, aunque fuese dolorosa y sí es muy doloroso”.

Consideró que aunque algunos pensaron que se violó el “sacrosanto debido proceso”, aclaró que este caso no solo es un asunto jurídico, sino un asunto de justicia y de Estado.

“No es posibles que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal si nada mas no es un asunto jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado”, recalcó.

