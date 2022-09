Alejandro Encinas condena la "lamentable" filtración de informe sobre caso de Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, tomó sus redes sociales para externar su parecer en torno a la filtración del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Condenó la divulgación del informe, por lo que aseguró que es "absolutamente irresponsable", además de una falta de respeto a los padres y madres de las víctimas.

Asimismo, señaló que este tipo de filtraciones perjudican la investigación y abren paso a la impunidad para los responsables de los hechos.

"En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad."

"Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración."

Tan sólo ayer, Alejandro Encinas anunció que instará al Poder Judicial para los nombres de los 46 servidores públicos a los que se les giró una orden de aprehensión, quienes estarían vinculados con los lamentables hechos ocurridos el 2014 en Ayotzinapa.

En este sentido, precisó que se reunirá con los madres y padres de los desaparecidos tras la culminación de la Jornada Nacional de lucha ante la deuda de Justicia del Estado por los Caminos de la Verdad.

“Ya me instruyó que le solicité al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo cuál va a ser la respuesta, no, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir”, señaló.