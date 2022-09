Abogado del caso Ayotzinapa cuestiona informe sobre la desaparición de los 43: "Tira la verdad histórica pero no dice nada"

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hizo un balance a ocho años de los lamentables acontecimientos en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En entrevista con Alejandro Sánchez para Noticias de fin de semana en El Heraldo Media Group, Vidulfo Rosales aseguró que el enfrentamiento que se dio ayer en el Campo Marte es reflejo de la molestia que tienen los padres de los normalistas, que llevan casi ocho años buscando respuestas y castigo a los responsables.

"Se reconoce, es una movilización hecha por el grupo y hay una causa legítima para pedir respuestas y castigo a los que estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes. Los padres de familia están muy molestos, no se tiene por qué ocultar"

Además, informó que el próximo lunes, cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los normalistas, habrá una marcha al Zócalo de la capital mexicana. "Es el cierre de las actividades de protesta en la Ciudad de México", informó.

El lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los normalistas

FOTO: Archivo

"Es un informe muy endeble"

Vidulfo Rosales aseguró que el informe que presentó el gobierno federal es muy endeble y no responde lo más importante del caso. "El informe presentado es una investigación muy endeble. Sí, tira la verdad histórica, pero no dice nada, no informa y los padres quieren saber en dónde están sus hijos", lamentó.

Además, afirmó que el Ejército Mexicano ha sido protegido por el gobierno federal, que ha puesto obstáculos para que se castigue a los responsables.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea investigado el Ejército mexicano, porque tuvo una participación muy importante en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Ayotzinapa. Nos hemos topado con obstáculos por parte del gobierno mexicano para que se realice esta investigación"

Por último, acusó que hay 20 órdenes de aprehensión contra militares, "pero extrañamente sólo se han ejecutado cuatro órdenes de aprehensión. Y nosotros hemos preguntado qué ha pasado y nadie nos ha dicho. Incluso, en esas órdenes emitidas hay una autoridad militar de alto rango, pero no han querido ejecutar la orden", criticó.

El lunes se hará una marcha al Zócalo de la Ciudad de México

FOTO: Archivo

