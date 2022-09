Alejandro Encinas buscará que revelen los nombres de las 46 órdenes de aprehensión

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas anunció que defenderá el principio de máxima publicidad para que el Poder Judicial permita dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos, militares y civiles a los que se les giró orden de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Ya me instruyó que le solicité al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo cuál va a ser la respuesta, no, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir”, aseguró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal aclaró que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no tiene funciones de ministerio público, sino la búsqueda de la justicia y la no repetición, así como el derecho de las víctimas.

“A nosotros lo que prevalece a nuestro trabajo, es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una Comisión de la Verdad no es un Ministerio Público, y nosotros el esfuerzo fundamental es garantizar el derecho de las víctimas, y en este sentido si dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa”, explicó.

Alejandro Encinas reconoció que en algunos casos no se podrá judicializar a los implicados por la mala integración del expediente que se hizo en el pasado.

“Aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse por las propias limitaciones y este principio del debido proceso, ayer decía el subsecretario Ricardo Mejía ‘el debido pretexto’, que lamentablemente ha sido un instrumento legal que en muchos casos no ha permitido no solo no conocer la verdad, sino no castigar a los culpables”, detalló Encinas.

Adelantó que una vez concluida la Jornada Nacional de lucha ante la deuda de Justicia del Estado por los Caminos de la Verdad, se reunirá con los madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos.

Martí Batres aseguró que en la capital del país hay libertad de manifestación (Foto: especial)

Piden movilización pacífica por los 43 estudiantes

El Gobierno de la Ciudad de México dio la instrucción a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local de no caer en provocaciones en la movilización de hoy por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se tiene programado que los manifestantes acudan al Campo Militar 1.

En conferencia de prensa, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en la capital del país hay libertad de manifestación, sin embargo piden que el movimiento sea pacífico.

"La instrucción que se ha dado a la Policía capitalina es no caer en provocaciones; por supuesto, de ninguna manera reprimir. En la Ciudad de México hay libertad de manifestación, se respeta la libertad de manifestación, el lugar pues en el que más se respeta la libertad de manifestación, precisamente es la Ciudad de México, es donde más se ejerce este derecho de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica, señalamos que no debe haber actos de violencia, esto desprestigia a los propios movimientos.

"Subrayamos que la Policía capitalina, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no van a caer en ninguna provocación, no van a caer en ningún acto de represión, se va a respetar el derecho de manifestación; y, por otro lado, no obstante, yo también, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos", dijo.

Ayer se realizó una movilización frente a la Fiscalía General de la República, lugar al que acudieron aproximadamente 600 personas, pero una vez que finalizó este mitin, un grupo mucho más pequeño de no más de 40 personas realizó actos de violencia lanzando petardos en contra de la Policía y en contra del inmueble.

El saldo fue de 13 elementos de la Policía capitalina lesionados. Batres aseguró que no se trató de un enfrentamiento, sino que hubo violencia por parte de un grupo muy pequeño.

