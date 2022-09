Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 23 de septiembre

Tras la protesta violenta en la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, el presidente manifestó que se busca desacreditar a su gobierno, enrarecer la situación y no descartó que en dicho movimiento esté involucrado el conservadurismo.

“Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo, por eso lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa, ¡mucho ojo! no se dejen, nosotros nos vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov y no traigan piedras, no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, aseveró.