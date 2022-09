AMLO no muestra favoritismo por Lula o Bolsonaro: “Deseo que el pueblo de Brasil decida libremente”

Aunque dijo que es pública y notoria la simpatía que tiene por Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que las próximas elecciones en Brasil el pueblo decida lo mejor.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, ha sido respetuoso de México.

Destacó que Brasil es un país con mucho potencial económico y en otras áreas, en especial su pueblo que es excepcional y democrático.

Durante la conferencia mañanera, se le cuestionó si Luiz Inácio Lula da Silva podría colaborar con el sueño de Simón Bolívar de tener una América unida.

López Obrador respondió que “pues yo no puedo opinar sobre eso, lo cierto es que el presidente Bolsonaro ha sido respetuoso de nosotros, nunca ha hecho un cuestionamiento a México, ni nosotros hemos hecho un cuestionamiento a su gobierno, pero bueno, es público, notorio nuestra simpatía en Brasil por Lula, pero no puedo decir más, no puedo”.

Se le cuestionó si Luiz Inácio Lula da Silva podría colaborar con el sueño de Simón Bolívar de tener una América unida

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que aunque el pueblo brasileño ha padecido dictaduras, ha salido adelante.

“Es un país extraordinario con un pueblo bueno, trabajador, alegre, lleno de valores creativo, excepcional, desde luego en la música, el deporte, es un pueblo hermano, es el segundo país con más población, en nuestra América, en el continente Americano, el que más extensión territorial de América Latina”, aseguró.

“Y tiene mucho potencial económico, muchos recursos naturales, mucha agua, selva, tiene petróleo, tiene metales preciosos. Sobre todo su pueblo, que es excepcional, muy democrático, han padecido dictaduras y han salido adelante y han luchado durante mucho tiempo, yo deseo que el pueblo de Brasil decida libremente lo que ellos consideren mejor para su país”, declaró.

