AMLO advierte que se preparan marchas violentas: "hay intereses que buscan desacreditar al gobierno"

Tras la protesta violenta en la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se busca desacreditar a su gobierno, enrarecer la situación y no descartó que en dicho movimiento esté involucrado el conservadurismo.

“Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo, por eso lo del llamado a los papás, a los jóvenes que están movilizándose ahora por la causa de Ayotzinapa, ¡mucho ojo!, no se dejen, nosotros nos vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras, y no olviden que el soldado es pueblo uniformado”, aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que se ha informado a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de los avances de la investigación, previo a que el 26 se septiembre se cumplan el octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes.

“Pues yo creo que hay intereses que es lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables, sin impunidad”, dijo.

Luego de la protesta violenta en la FGR donde lanzaron petardos y piedras, López Obrador consideró que “están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto, imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo digo no, no somos iguales”.

El titular del Ejecutivo Federal recalcó que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.

“Además si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica ¿qué es eso de venir a la Procuraduría (FGR) con bombas y a tirar piedras?, ¿cómo enfrentar la violencia con la violencia?, ¿en qué se parecen a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela?, ¿dónde está la no violencia?, ¿la resistencia civil pacífica? Encapuchados tirando piedras, ahí es el conservadurismo o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda”, argumentó.

Reiteró que “entonces que claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia” al tiempo que recordó que activistas del conservadurismo se sumaron al movimiento feminista promoviendo acciones contra su gobierno.

Dijo que por las protestas violentas de esos grupos, se tomó la decisión de colocar vallas porque traían sopletes y marros y su intención era entrar para quemar Palacio Nacional, lo que se convertiría en una nota mundial.

Alerta por violencia en marchas

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que grupos se están preparando con bombas molotov y piedras para las manifestaciones del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la del 2 de octubre.

Aseguró que son grupos de “supuestos” defensores de derechos humanos y feministas.

Dijo que la información se le otorgó durante la reunión matutina del gabinete de seguridad.

Urgió a que el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, le informe a los padres de los 43 de los nombres de los Presuntos responsables en el caso “para que no haya provocaciones”.

“Hoy en la mañana me informaron de que se están preparando con bombas molotov y con piedras ¡qué es eso!”, cuestionó.

-El lunes habrá marcha (por el octavo aniversario de la desaparición de los 43), se le planteó.

-Sí, y luego supuestas feministas y supuestos defensores de derechos humanos por el 2 de octubre, si nosotros siempre hemos estado en contra de la represión, siempre hemos defendido los derechos humanos, siempre hemos luchado por la justicia, la democracia ¿por qué nos desconocen? Ahora sí que de parte de quién, acotó.

Antes, criticó que para exigir justicia en el caso iguala, se manifestaron de forma violenta en la instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde lanzaron petardos y piedras.

