AMLO revisará los organismos autónomos: "Son como pequeños estados"

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisará el funcionamiento de los denominados organismos autónomos ya que son “pequeños estados, cotos de poder al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público”.

Afirmó que durante el periodo neoliberal, se crearon esos organismos en complicidad con los legisladores, “tienen reformas para crear un estado dentro del estado, crearon todo un andamiaje para que el estado estuviese subordinado a los intereses particulares”.

Después, sin mencionar nombres, dijo que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le informó que se está haciendo una investigación ya que en la Cofece hay una denuncia contra Petróleos Mexicanos “porque supuestamente es un monopolio y que afecta a las otras empresas que distribuyen gasolina, el que hace la investigación es un señor que trabaja ahí, en esa dependencia, en ese instituto o trabajaba”.

“Y lo acusa o tiene el proyecto de que se sancione Pemex por actuar de manera monopólica. Y la esposa del señor es la consejera del organismo entonces cómo va a votar la consejera. Claro que hay conflicto de interés, pero eso ni siquiera se sabía”.

AMLO revisará los organismos autónomos

Por ello, el presidente recalcó que se hará “una revisión de cómo están estos supuestos organismos autónomos y cómo los crearon, de quiénes dependen, porque no tienen que ver con nosotros, no dependen del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Judicial, no dependen del Legislativo, ¿de quién dependen?, ¿son autónomos?, ¿son independientes?”.

“Son pequeños estados, cotos de poder al servicio de intereses particulares, cuando lo único que debe de importar es el interés público, los negocios públicos, todo lo que ayude a una vida mejor, al bienestar, a estar bien del pueblo porque esa es la democracia, el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo es el soberano, pero estos crearon con la complicidad de los legisladores, todo un andamiaje jurídico para imponerse”

