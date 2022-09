Se registra nuevo sismo en la CDMX; esta vez fue de 4.8

La madrugada de este 20 de septiembre, se registró un nuevo sismo en la Ciudad de México. El movimiento telúrico se produjo a las 5:43 horas con una intensidad de 4.8 grados y su epicentro se localizó a 89 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán.

Este es el segundo de los sismos más fuertes registrados este martes, el primero de ellos fue a las 3:17 horas y tuvo una intensidad de 5.9 y su epicentro fue en Tecomán, Colima.

Para ambos, debido a su intensidad no sonó la alerta sísmica, ya que la fuerza inicial no ameritaba su activación; sin embargo, en las redes sociales, se han registrado algunos reportes de que en algunas zonas de la capital mexicano se sintieron los movimientos, aunque no se registró evacuación de edificios ni viviendas.

Suben a dos los muertos y a 10 los heridos por el sismo de 7.7 en México

La cifra de muertes por el sismo de magnitud 7.7 que sacudió el lunes territorio mexicano subió a dos y la de heridos se elevó a 10, según informó este martes Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

Los dos decesos ocurrieron en el puerto de Manzanillo, en Colima, estado del occidente de México, donde también hubo nueve heridos, mientras que hubo otro lesionado en Coalcomán, Michoacán, donde fue el epicentro del temblor, detalló la funcionaria en la rueda de prensa diaria del Gobierno.

"En el estado de Colima, dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo; una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro y falleció, y un hombre que también recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial", ahondó Velázquez.

El Gobierno ofreció un reporte tras el fenómeno, que sucedió el lunes a las 13.05 horas, menos de una hora después del simulacro nacional que se realiza cada 19 de septiembre para conmemorar los terremotos de 1985 y de 2017, ocurridos en esta misma fecha y considerados los más destructivos de la historia reciente.

La titular de Protección Civil reiteró que la magnitud del terremoto fue de 7.7 con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, con 15 kilómetros de profundidad.

Por ello, expuso que "tras los primeros recorridos de evaluación de daños realizados por autoridades de los tres niveles de Gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán".

