AMLO a Ricardo Monreal: “Cada quien es responsable de sus actos”

Al ser cuestionado sobre la división de los senadores de Morena a favor y en contra del coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este viernes que “cada quien es responsable de sus actos” y que debe estar garantizado el derecho de todos a manifestarse.

Sin embargo, desde Palacio Nacional, el mandatario enfatizó que no se mete en asuntos de otro poder, en este caso el Legislativo, ni tampoco del partido al que pertenece, Morena.

“Cada quien es responsable de sus actos. En el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar, ayer lo dije, derecho a disentir, eso es propio de una democracia, yo no intervengo en asuntos de otros poderes ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación a la organización a la que pertenezco y a la que ahora tengo licencia. No me meto en eso”, dijo.