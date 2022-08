Ricardo Monreal dice estar más fuerte que nunca: "Me siento como el arma secreta de ya quien ya saben"

Tras la elección de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que se siente más fuerte que nunca, incluso afirmó que no hay ruptura dentro de la bancada morenista.

"Me siento como el arma secreta de ya quien ya saben. Mis compañeros refrendaron el compromiso conmigo, me apoyaron y me respaldaron en este proceso", dijo en entrevista a medios.