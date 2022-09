Club Santos inmortaliza a Oribe Peralta con estatua en su honor

La Laguna está de fiesta celebrando un “Hermoso” momento en el deporte. El exfutbolista Oribe Peralta, uno de los grandes ídolos de la afición guerrera, fue reconocido como “Santo Inmortal” tras la develación de su estatua en la Plaza del Aficionado del Territorio Santos Modelo (TSM) y la asignación de un palco con su nombre en el Estadio Corona.

Como parte del festejo del 39 aniversario de Club Santos Laguna, el nacido en la Partida, Torreón, recibió este domingo 18 de septiembre dicho reconocimiento convirtiéndose en el quinto “Santo Inmortal”, pues se unió a figuras como la de Jared Borgetti, Rodrigo Ruiz, Christian Benítez y Oswaldo Sánchez, jugadores que han marcado la historia con logros tanto colectivos como individuales con el equipo albiverde.

"Gracias por acompañarme en este momento tan especial. El fútbol me ha regalado mucho más de lo que yo le di y hoy no tengo más que palabras de agradecimiento hacia la afición y mi tierra. Esa imagen que está ahí no es Oribe Peralta, es el reflejo de portar el espíritu guerrero todos los días. El jugar fútbol ha sido un regalo y en Santos Laguna fue vivir mi sueño. Pero la única meta era ser como mi papá, comportarme con la integridad de él y eso fue inculcado por mi mamá. Gracias a esas dos personas, a mi esposa y a mis hijos soy la persona que soy. Un Guerrero", señaló Peralta entre lágrimas por el emotivo momento.

Así pues, la ceremonia que inició alrededor de las 5:30 de la tarde contó con la presencia del alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda y su esposa Selina Bremer, presidenta Honoraria del DIF; Alejandro Irarragori, presidente de Grupo Orlegi; Laura Irarragori, presidenta Honoraria de “Ganar Sirviendo”; Dande Elizalde, presidente Ejecutivo; exjugadores como Daniel Ludueña, Iván Estrada, Osmar Mares, Rodolfo Salinas, Walter Jiménez y Marc Crosas, este último encargado de dirigir el evento; así como también algunos abonados Guerreros.

Homenajean al exfutbolista de Club Santos

FOTO: Especial

"Quiero hacer un reconocimiento especial a todos los compañeros que están aquí. He tenido la fortuna de estar en este momento cuatro veces anteriores y en este tengo un momento grabado. Te conocí en el 2006. Yo siempre vi en tu una entrega y coraje, pero la demostración más clara es la familia que haz hecho. Eres un compañero generoso y gran amigo. Eres un “Santo Inmortal”.

Nacido un jueves 12 de enero de 1984, el exatacante también apodado “El Cepillo” logró dos campeonatos con Santos Laguna en la Liga MX, en Clausura 2008 y Clausura 2012; es el tercer máximo goleador histórico del conjunto verdiblanco con 97 tantos; figura en el top 10 de jugadores con más partidos disputados; obtuvo una Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y presume de dos asistencias mundialistas, en Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Es un día especial, celebrando algo que nos llena de orgullo a todos los laguneros. Platicando con Oribe resumimos muchos años en la institución que se pueden resumir en una palabra: Excelencia. Hoy estas develando una estatua merecida por tu trabajo. Agradecemos lo que hiciste por este Club y tu país. Este es un homenaje a toda tu carrera", dijo Alejandro Irarragorri.

