¡Viva México! Las mejores imágenes del desfile civico-militar de este 16 de septiembre

Este 16 de septiembre, se conmemora el 212 aniversario del comienzo de la Independencia de México. La noche de ayer ya fuimos testigos del Grito encabezado por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ante más de 140 mil personas que se dieron cita en el Zócalo capitalino tras dos festejos sin público debido a la pandemia de Covid-19.

Durante la ceremonia desde el balcón principal de Palacio Nacional, el mandatario mexicano rindió honores a la bandera y enunció las tradicionales arengas que fueron seguidas por el "¡viva!" de los asistentes. López Obrador también hizo un llamado por poner fin a la corrupción, el clasismo y el racismo.

Hoy, el presidente, también desde su residencia en el primer cuadro de la ciudad, dio el banderazo de salida al desfile cívico-militar en punto de las 10:00 horas, el cual partió del Zócalo al Campo Marte y contó con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, corporación a la que -dijo esta semana en la Mañanera- estaría dedicado el evento.

Madrugan ciudadanos y participantes

Desde las 03:00 horas comenzaron a llegar a la plancha del Zócalo capitalino los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que participaron en el desfile cívico-militar de este viernes 16 de septiembre. Comenzaron desde temprana hora con las formaciones frente al asta bandera.

Por su parte, la emoción de los mexicanos por volver a presenciar un desfile en el Día de la Indepedencia fue sido tal que también madrugaron y se instalaron no solo en los alrededores del primer cuadro de la ciudad, sino también en las calles aledañas por donde pasaron los contingentes rumbo al Campo Marte.

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Para las 09:30 horas, el Zócalo de la Ciudad de Mexico ya estaba lleno. Los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional ya se encontraban formados y alistando los últimos detalles para el desfile cívico-militar.

AMLO llega al Zócalo

En punto de las 10:00 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al primer cuadro de la ciudad, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina-Armada de Mexico, José Rafael Ojeda.

Foto: Especial

En pleno corazón del Zócalo, rindieron honores a la bandera y dieron por iniciado el desfile para conmemorar el 212 aniversario del comienzo de la Independencia de México.

Inició la participación de la Fuerza Aérea Mexicana con un pase de seis aviones que dejaron una estela tricolor y después, el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasó revista a las tropas en un vehículo del Ejército.

Foto: Daniel Ojeda

En el presidium colocado en la plancha del Zócalo, acompañaron al presidente su esposa, la periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; los titulares de las secretarias de Seguridad y Proteccion Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez; de Gobernación, Adán Augusto López; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De igual forma estuvieron la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; y los presidentes del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Dipuados, Santiago Creel, entre otros funcionarios del Gobierno Federal.

En el templete figuraron los invitados especiales de López Obrador, Evo Morales y José Mujica, ex presidentes de Bolivia y Uruguuay, respectivamente; así como los familiares de los activistas y luchadores sociales Ernesto "Che" Guevara y Julian Assange.

Foto: Daniel Ojeda

La Guardia Nacional se consolidará en Sedena: Rodríguez

Al resaltar que la Guardia Nacional con la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el país, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que “los tiempos de guerra han quedado atrás” ya que México está destinado a la paz.

En el marco del desfile cívico militar por el 212 aniversario del Inicio de la Independencia, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que “hoy México tiene la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades”.

Dijo que en el actual gobierno se tiene un auténtico cambio de régimen para erradicar los privilegios, la corrupción y la guerra porque se busca la paz.

Foto: Presidencia

“Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos. El Ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo para hacer realidad los anhelos de la nación”, recalcó.

Afirmó que la consolidación de la Guardia Nacional es parte de la estrategia de seguridad a diferencia de lo que ocurrió en otros sexenios que se alimentó una violencia criminal con estrategias y guerras fallidas para erradicar la delincuencia que generó una crisis social.

Dijo que para el Gobierno de México es una prioridad la atención a las causas que generan la violencia, “ y estamos comprobando, ya con resultados, que atender las causas sociales de la inseguridad es la forma más eficaz de construir la paz”.

La Guardia Nacional será la número 1: Secretario de Marina

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, aseveró que la Guardia Nacional es una institución en la que más confía la ciudadanía, “y no me queda duda que a corto plazo será la número uno”. “Lo que nos deja en claro que si las y los mexicanos lo dicen, lo sienten y lo viven, entonces vamos por muy buen rumbo”, expresó en el marco del desfile cívico militar.

En el Zócalo capitalino, afirmó que para la creación de la Guardia Nacional se generaron grandes acuerdos en la sociedad y la Secretaría de Marina ha participado con recursos humanos y materiales “en la consolidación de una institución que lucha por la paz y la justicia de las y los mexicanos”.

“A poco más de tres años de su creación, la Guardia Nacional es una de las instituciones en quien más confía la ciudadanía, y no me queda duda que a corto plazo será la número uno”, recalcó.

El almirante manifestó que las Fuerzas Armadas son “congruentes de nuestras necesidades y que no buscamos reflectores ni mucho menos aplausos, que hacemos lo que hacemos conscientes de nuestra responsabilidad y sacrificios que ello conlleva”; por ello, agregó, que el bienestar del pueblo, la justicia y la libertad son causas supremas de la nación y como hace 212 años, “siempre valdrá la pena unir esfuerzos”.

Foto: Presidencia

Ojeda Durán expuso que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas saben del reto que se enfrenta en materia de seguridad y para “ello anteponemos terminantemente la voluntad de nuestro pueblo en su conjunto, su libertad y su capacidad de decidir”.

El secretario de Marina dijo que participan en el desfile cívico militar con gallardía, temple y fortaleza moral, además de que celebran servir a una nación libre y soberana.

“Así como lo hicieron las y los mexicanos hacen los siglos, desde nuestras respectivas trincheras seguimos y seguiremos dando todo por la Patria, siempre atentos a su llamado. La seguridad y los temas coyunturales que en ello inciden, son una prioridad que no se ha exigido Atender de manera contundente la situación”, dijo.

AMLO propuso un plan para la paz mundial

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reiteraron su lealtad al pueblo de México. En su oportunidad, el presidente López Obrador agradeció su labor y reiteró que el pais está en contra de todo tipo de guerra o intervención militar. AMLO se refirió específicamente al conflicto entre Rusia y Ucrania y pidió que se ponga el alto a la invasión.

Reiteró que, debido a que no ha medidado como deberia ante la invasión del Kremlin, le presentará a la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) un plan para procurar la paz mundial, el cual hará llegar a todos los involucrados vía el canciller Marcelo Ebrard.

Foto: Presidencia

En este sentido, y ante el padre y hermano del periodista australiano Julian Assange, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a demandar permanentemente la libertad del fundador de WikiLeaks, a quien llamó “El Quijote de nuestro tiempo de la libertad de expresión” y que está en prisión en Reino Unido a la espera de su liberación o extradición a Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas salen del Zócalo

Minutos después de las 11:00 horas, las Fuerzas Armadas dieron una magistral demostración aérea y terrestre de las labores que realizan y después emprendieron el recorrido por el primer cuadro de la ciudad para continuar su camino hacia el Campo Marte, ubicado a un costado del Bosque de Chapultepec.

La marcha de contingentes fue encabezado por la Guardia Nacional, corporación de cual recientemente se probó su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos integrantes también participan en el desfile. A este evento cívico y militar también se le sumaron elementos de la Marina-Armada de México, tanto en activo como los que ya están en retiro.

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Concluye el desfile cívico-militar

Minutos después de las 13:00 horas concluyó el desfile cívico militar por el 212 aniversario del Inicio de la Independencia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el despliegue de contingentes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

En el Zócalo capitalino, el comandante de la Columna del Desfile Militar, el general de División Diplomado de Estado Mayor, Carlos Arturo Pancardo Escudero, rindió el parte de novedades al presidente de la República

Detalló que en total desfilaron ante el pueblo de México 29 banderas de guerra, 77 banderas nacionales, 18 mil 445 integrantes de la Guardia Nacional y de las tres Fuerzas Armadas, un guardia honorario, seis soldados honorarios, ocho civiles, 95 charros, 483 vehículos, 27 motocicletas, 13 embarcaciones, cinco Águilas verdes, 18 Aguilillas, una águila, ocho halcones cola roja, un cara cara, 347 caballos y 147 canes.

Además, “participaron en la parada aérea 106 aeronaves, de las cuales 64 aviones, 42 helicópteros, asimismo en plataforma un helicóptero y dos aviones ni tripulados, concluyéndose sin novedad”.

Después, se rindieron honores al presidente López Obrador y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.



Foto: Daniel Ojeda

Foto: Daniel Ojeda

Revive aquí todo el desfile por el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México:

*Esta nota fue posible gracias a la información de los reporteros Noemí Gutiérrez e Iván Saldaña

