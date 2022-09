Rosa Icela Rodríguez: La Guardia Nacional consolidará su labor con la conducción de Sedena

Al resaltar que la Guardia Nacional con la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el país, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó que “los tiempos de guerra han quedado atrás” ya que México está destinado a la paz.

En el marco del desfile cívico militar por el 212 aniversario del Inicio de la Independencia, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que “hoy México tiene la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades”.

Dijo que en el actual gobierno se tiene un auténtico cambio de régimen para erradicar los privilegios, la corrupción y la guerra porque se busca la paz: “Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos. El Ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo para hacer realidad los anhelos de la nación”, recalcó.

Apuntó que “es admirable cómo al paso de los meses de su gobierno, la figura de López Obrador va creciendo hasta sumar el apoyo de más de las dos terceras partes de la población porque representa los ideales de los mexicanos”.

"Los tiempos de guerra quedaron atrás"

Afirmó que la consolidación de la Guardia Nacional es parte de la estrategia de seguridad a diferencia de lo que ocurrió en otros sexenios que se alimentó una violencia criminal con estrategias y guerras fallidas para erradicar la delincuencia que generó una crisis social.

Dijo que para el Gobierno de México es una prioridad la atención a las causas que generan la violencia, “ y estamos comprobando, ya con resultados, que atender las causas sociales de la inseguridad es la forma más eficaz de construir la paz”.

“Los tiempos de guerra han quedado atrás. Porque México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Hoy estamos construyendo una paz que nace del reconocimiento de la realidad, sensibilidad y el humanismo, que antepone como valor máximo la vida de las personas y, sobre todo, una paz que tiene como objetivo el lograr una vida más feliz para el pueblo de México”, aseguró.

La secretaria de Seguridad comentó que en estos cuatro años se trabaja con objetivos claros, con el uso de la inteligencia operativa contra la delincuencia y con el respeto a los derechos humanos con la premisa de cero impunidad y cero corrupción. Subrayó que con el Gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador, ha permitido que México recobre el respeto y la dignidad de la comunidad internacional.

Al recordar la gesta de los héroes de los Independencia, señaló que “ese mismo deseo de justicia y libertad es el que hoy une al pueblo de México y lo hace actuar como un gran movimiento de transformación”. Convocó al pueblo “a continuar esa gesta, seguir la lucha contra la violencia y la impunidad, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la lucha contra el racismo y la discriminación, los invito a que continuemos esta lucha histórica unidos y con optimismo”.

Rodríguez Velázquez manifestó que la transformación “avanza firme y va a seguir consolidándose de la mano de la gente, sabiendo que el combustible del cambio es el latido de miles de corazones”.

