Sismos en México: ¿Es verdad que septiembre es el mes que más tiembla?

Septiembre tiene un significado especial para todos los mexicanos gracias a las fiestas patrias, la comida y las celebraciones a lo largo y ancho del país; sin embargo, recordamos también los sismos de intensa magnitud que han sacudido el territorio nacional durante este mismo mes en años anteriores y que han dejado grandes estragos para la sociedad.

Estas coincidencias han hecho que miles de personas piensen que septiembre es la ‘temporada de temblores en México’, pues aseguran que es increíble que hayan ocurrido sismos en la misma fecha; pero, ¿qué dice la ciencia sobre este mito? Aquí te explicamos si es verdad o no que tiembla más durante el mes patrio en nuestro país.

Sismos en México

En las primeras horas del pasado 1 de septiembre de 2022, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo magnitud 4.4 con epicentro en Acapulco y despertó una nueva preocupación en los mexicanos, desatando un sinfín de comentarios, memes y debates en redes sociales asegurando que había iniciado la ‘temporada de temblores’ en el país.

Y es que este movimiento telúrico recordó cuatro terremotos en nuestro país durante el mes e incluso días de septiembre que han quedado grabados en la mente de muchos y que pasaron a la historia por lo devastadores que fueron.

Jueves 7 de septiembre de 2017 , magnitud 8.2 con epicentro en Chiapas

, magnitud 8.2 con epicentro en Chiapas Martes 7 de septiembre de 2021 , magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco

, magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco Jueves 19 de septiembre de 1985 , magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán

, magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán Martes 19 de septiembre de 2017, magnitud 7.1 con epicentro en Puebla

Esto ha llevado a muchos mexicanos a preguntarse si hay algún fenómeno que haga que septiembre sea un mes de grandes terremotos, pero para los científicos la respuesta es clara, son solo coincidencias.

La ciencia desmiente el mito

Según especialistas del Servcio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM, no existe relación alguna entre septiembre y los temblores; sin embargo, México está ubicado en una zona altamente sísmica, pues se erige sobre cinco placas tectónicas, haciéndolo uno de los países con mayor actividad telúrica de todo el mundo.

Algunas de las creencias más comunes en torno a estos fenómenos es que la época de lluvias, las fases de la Luna o incluso el calentamiento global producen sismos, pero según los investigadores, tampoco tienen ningún efecto en el subsuelo del territorio nacional.

Además, a diferencia de la información que circula en redes sociales, en las calles y en el imaginario colectivo de los mexicanos, los terremotos no se pueden predecir, es decir, no existe un método para anticipar un sismo en el país; según los expertos, las predicciones solo sirven para asustar a la gente, por lo que recomiendan no divulgarlos para evitar propagar el miedo.

Recomendaciones ante un sismo

Pero ojo, lo anterior no quiere decir que no hay que dejar de estar prevenido; para esto, Protección Civil recomienda identificar zonas de menor riesgo, tanto en casa como en oficinas, tener a la mano documentos importantes, mochilas de emergencia y botiquín de primeros auxilios y participar en simulacros regularmente, como el que habrá el próximo 19 de septiembre de 2022 en punto de las 12:19 horas, tiempo del centro de México.