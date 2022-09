Ramírez Bedolla pide a la FGR reabrir el caso del atentado del Día de la Independencia de 2008

El atentado terrorista ocurrido en el 2008, en la ciudad de Morelia, debe esclarecerse, "porque es algo que todavía lastima a los morelianos y michoacanos", consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

A 14 años del ataque contra civiles, perpetrado por el crimen organizado, en el que murieron ocho personas y resultaron lesionadas más de 100, el mandatario estatal señaló que ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que reabra el caso.

"Es una investigación federal, así inició y así tiene que concluir para la tranquilidad de todos. Hay que aclarar, porque la duda esta ahí, es fuerte, este hecho nunca fue plenamente aclarado y esclarecido", afirmó.

Este día, autoridades estatales y municipales realizaron un acto cívico y colocación de ofrenda floral en la plaza Melchor Ocampo, en honor a las víctimas del evento violento conocido como el '15-s'.

Familiares rindieron homenaje a las victimas. Foto: Especial

Familiares recuerdan a víctimas

Familiares de los fallecidos por los granadazos de 2008, sobrevivientes y autoridades, rindieron un homenaje a las víctimas del atentado terrorista que dejó 8 muertos y más de 100 lesionados, en la ciudad de Morelia.

Como cada año, en la plaza Melchor Ocampo, en el mismo punto donde ocurrió el lanzamiento de granadas de fragmentación durante los festejos por la Independencia de México, el gobierno estatal y municipal colocaron una ofrenda floral en honor a las víctimas del hecho violento conocido como el '15-s'.

A 14 años del ataque a civiles, algunas de las víctimas acudieron para sumarse al acto en memoria de los que perdieron la vida en la tragedia perpetrada por el crimen organizado, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el mandato del ex gobernador Leonel Godoy Rangel.

La señora María Encarnación, sobrevivió, junto a su esposo, a las graves lesiones que provocaron las esquirlas, pero su vida, asegura, ya no fue igual, y 14 años después, aún enfrenta consecuencias en su salud.

"Tengo una lesión en mi columna que me generó hernias discales, aparte, por el susto y la angustia, resulté ser diabética. Tengo una lesión en mi pie izquierdo. Mi esposo tuvo una lesión a la izquierda de su corazón, una lesión en el fémur. Han sido años muy difíciles, ya no podemos trabajar. No ha habido justicia, no se ha sabido quién fue el que cometió ese terrible atentado, ya son 14 años, ya es k tiempo para que no se nos haya hecho justicia", lamentó la mujer.

Otra de la víctimas es la señora Belén Zavala, quién perdió una pierna, y los deseos de volver a celebrar los días patrios. Aunque recibe apoyo económico gubernamental, el dinero, casi en su totalidad, es destinado a su medicación.

"Me ayudan con un cheque y con eso compro mi medicamento. Esta pierna no se recupera con nada del mundo, pero de todos modos con el apoyo se remedian las necesidades", comentó.

Sobre los hechos del 2008, en la actualidad no hay ningún detenido. Tras el atentado fueron capturados dos hombres que posteriormente fueron puestos en libertad, por acreditar violaciones a sus Derechos Humanos y al debido proceso.

Se trata de Alfredo López Rumbo alías “El Bola”, y Heriberto Lazcano Lazcano alias “El Lazca”, quienes cuentan con orden de aprehensión, misma que no ha sido cumplimentada ya que el primero de ellos se encuentra prófugo y el segundo, se presume, falleció.

