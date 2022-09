Miguel Ángel Navarro informa: funcionario que cambio los colores de la bandera renunció: "Yo querría que le dieran otra oportunidad"

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero pidió no ensañarse con el joven, exdirector de Imagen Gubernamental, Javier Figueroa Betancourt, quien cambió a color guinda, distintivo de Morena, pendones con la imagen de la bandera mexicana.

"El joven que desafortunadamente cometió esto, renunció el día de ayer. Yo no quiero de ninguna manera trastocar su vida y su futuro, es un hombre joven; tuvo un error sí, el error yo lo asumo como gobernador, pero no quisiera ir más allá, ensañarme con una persona, con nadie en lo general y con un joven tampoco", dijo el gobernador ante medios de comunicación.

Además pidió que se le diera otra oportunidad a Figueroa Betancourt, para no dañar su futuro, en el entendido que el cambio de color a la bandera no fue intencional.

Así quedó la bandera.

"Platiqué con el joven, puso su renuncia(...), es un hombre talentoso; si fuera mi hijo yo querría que le dieran otra oportunidad, si no en el mismo lugar, en otro lugar. Si a él se le ha de golpear, prefiero que me golpeen a mí(...) se le debe de hacer reflexionar en el entendido de que en ocasiones no es que haya querido agraviar, si no es que uno no se concentra en las múltiples actividades que hay, y qué sucedió esa situación; pero espero que la sociedad y el país, y el estado lo acepte ", insistió el mandatario de la entidad.

Son los Artículos 191 y 192 del Código Penal Federal que refiere respecto a la sanciones que deben recibir las personas que modifiquen los símbolos patrios. Estas penas pueden ser de meses o años de prisión, así como multas económicas.

Javier Figueroa, fue señalado por trabajadores del gobierno ante el Sistema Local Anticorrupción - SESLAN/D/010/22- y en la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza del estado, por presuntamente solicitar dinero a personal para pagar el salario de otra persona; también se ha visto envuelto en señalamientos por utilizar los vehículos oficiales para situaciones personales.

Manchó la imagen del gobierno

Minutos después, el funcionario dio una entrevista a Salvador García Soto a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group indicó que la situación fue un error que cometió un hombre joven.

Calificó a Figueroa como un hombre profesional que ofreció su renuncia por este hecho y fue él mismo quien pidió que se le separara del cargo. Destacó que se está investigando la razón por la cual se decidió usar banderas de color guinda y cómo fue que decidieron colocarlas a lo largo de la entidad.

Indicó que esta acción va en contra de la estrategia de imagen del gobierno, ya que incluso los edificios oficiales son pintados con un color neutro para así evitar cualquier susceptibilidad.

Descartó que el asunto terminó en una disculpa por parte de su administración y no fue necesario que se realizara una investigación. El líder local reiteró una disculpa a los mexicanos por la situación.

