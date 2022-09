Alteran la bandera de México con colores de Morena en Nayarit y los tunden en redes

Usuarios de redes sociales difundieron este martes una serie de fotografías en donde se pueden observar diferentes banderas de México, colocadas en un espacio público en la capital de Nayarit, alteradas en sus colores, ya que en lugar del clásico verde, blanco rojo, ahora destacaba en sus extremos un intenso color guinda.

Esta modificación, la cual daba una extraña impresión al observar el lábaro patrio, no pasó desapercibido para los habitantes de Nayarit quienes de inmediato aseguraron que la elección de este tono guinda no tenía nada que ver con la casualidad y relacionaron los colores con el del partido Morena, el cual gobierna en la entidad.

Uno de los usuarios que compartió alguna de estas imágenes en Twitter fue Roberto López (@lopezmixteco), quien capturó la postal en Tepic, Nayarit. Se trata de banderas que presuntamente fueron colocadas durante la ceremonia que el Gobierno de Nayarit realizó para conmemorar el 174 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Banderas de México alteradas con los colores de Morena se vuelen virales

En el evento destacaron las banderas alteradas en sus colores; el verde y el rojo fueron sustituidos por el guinda y solamente el blanco fue respetado. Esto originó que los usuarios de internet se le fueran encima al gobierno estatal, al cual le llovieron duras críticas por esta modificación.

Los colores verde y rojo fueron sustituidos por el guinda. FOTO: Twitter / @Adriantena7049

Cabe recordar que alterar el lábaro patrio es una infracción a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual menciona que constituye una falta el “alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo 3º de esta ley”.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas reaccionaron a las publicaciones: "No manchen, no las laven con cloro”, escribió sarcástico un usuario. Una vez que se viralizó la publicación, y ante las críticas, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió disculpas:

“Solicito respetuosamente me acepten una disculpa pública, a nombre del Gobierno del Estado, y el mío propio, por haberse trastocado los colores de nuestra enseña nacional”, declaró el funcionario durante un encuentro con medios de comunicación. Momentos después las banderas fueron retiradas del sitio en el que se le rindieron los honores a los Niños Héroes.

Algunos internautas además sugirieron que este tipo de conductas sean sancionadas para evitar que se repitan. Según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, las sanciones podrían ir desde un apercibimiento, hasta una multa o 36 horas de arresto, dependiendo de la gravedad con la que sea considerada la infracción.

