AMLO asegura que las consultas energéticas por el T-MEC son un tema político: “No fue el presidente Biden”

Es un asunto político e intriga vil, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las consultas en materia energética en el marco del T-MEC que solicitaron Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que aunque es buena la relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y después de su visita a Washington un grupo opositor empezaron a “intrigar, y viene la declaración no diplomática, no respetuosa que nosotros no vamos a aceptar, no podemos aceptar esa relación porque no somos colonia”.

Dijo que por ese tema le escribió a Biden y en su respuesta cambió el tono del diálogo que se mantiene en la materia. Después se dio la visita del secretario de Estado, Antony Blinken y de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

Dijo que por ese tema le escribió a Biden y en su respuesta cambió el tono del diálogo (Foto: Especial)

“Todavía alcancé a decirle, porque no me podía quedar callado, de que estaba seguro que no eran ellos, de que no fue el presidente Biden no tengo duda, no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso, en nuestra relación ha habido sinceridad, y siempre lo primero que me dice la relación la mantenemos en un pie de igualdad, el señor Blinken me dijo lo mismo y me trajo el mensaje del presidente Biden, lo agradezco”, refirió.

“¿En dónde está esa actitud hostil, contraria a nuestro gobierno? Pues en los opositores que quieran, que se frotan las manos, que quisieran que haya pleito”, comentó.

Para el presidente, el tema de las consultas no es técnico, sino político.

“Se mantienen las consultas, pero no era eso lo esencial, es un asunto político y es llamarlo de manera sutil, es un asunto politiquero, una intriga vil, es que estos adversarios están desesperados y resultaron no buenos opositores, son muy obvios, elementales, son hasta nuestros apoyadores, nos ayudan”, enfatizó.

Sigue leyendo:

López Obrador invita a los mexicanos al Gran Sorteo Especial de la Lotería; la bolsa es de 240 mdp

AMLO asegura cambiarán trazo del Tren Maya solo en estos casos

AMLO reprocha difusión mediática de ataques en Orizaba y no de Guanajuato