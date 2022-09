AMLO reprocha difusión mediática de ataques en Orizaba y no de Guanajuato

Aunque en Irapuato, Guanajuato, este martes se reportaron ataques armados simultáneos que dejaron 7 personas muertas no tuvo el impacto mediático que los hechos violentos en Orizaba, Veracruz, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, preguntó a los asistentes si tuvieron conocimientos de los hechos en Guanajuato.

Dijo que en algunos medios se habló de los hechos violentos en Orizaba dando la información “para que la gente diga ‘qué barbaridad’ porque aquí dije que era lamentable pero era más propaganda, lo cual sostengo”

“¿Que dijeron ayer de lo qué pasó en Guanajuato ya no le voy a preguntar a la gente porque está muy difícil, a ustedes que su trabajo es la información ¿se enteraron de algo que haya sucedido en Guanajuato? Se lo voy a mostrar ahora”, comentó.

AMLO: Guanajuato registró 18 de 74 homicidios

En la pantalla del salón Tesorería se observó una lámina, pero el presidente pidió que se quitara.

Ayer se presentaron hechos violentos en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

“A ver, pon nada más cuántos homicidios hubieron ayer en Guanajuato… Pero no, no, no, no es la imagen, el informe de homicidios de ayer”, instruyó.

“Eventos relevantes del 13 de septiembre de 2022. Guanajuato. Irapuato. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía municipal al atender un reporte de emergencias por ataques armados simultáneos localizaron en cuatro puntos los cuerpos de seis hombres y una mujer, así como seis personas heridas por arma de fuego”, se lee.

Después, se proyectó otra lámina en donde se informa que de los 74 homicidios dolosos, 18 se registraron en Guanajuato.

RMG