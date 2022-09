AMLO responde a Naciones Unidas: “Vellucci no ha leído lo que dije en la ONU”

Tras la invitación a participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU a presentar su postura por la presunta militarización de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que jefa del servicio de información del ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, no ha leído el discurso que pronunció hace un año en Nueva York.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal expuso que las Naciones Unidas han fallado en evitar la concentración de poder y en apoyar a los pobres del mundo.

"Ya fui a la ONU, que lea (Alessandra Vellucci) lo que dije, fui hace como un año, sobre esto (...) si dije que la ONU no atendía lo fundamental que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con 1 dólar diario, y que es un aparato burocrático, que se está quedando como florero", indicó.

AMLO descarta ir de nuevo a la ONU

López Obrador descartó asistir a Nueva York para participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, pero que asistirá el canciller Marcelo Ebrard a exponer la postura de su gobierno.

"Va a ir el secretario de Relaciones Exteriores, y va a plantear esto, y me da mucho gusto por tu lado que la Comisión de Derechos Humanos de México tenga una postura distinta a la de los de la ONU y estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que imperaba en México y en otros países, y ante la violación de derechos humanos", explicó.

