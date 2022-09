AMLO asegura cambiarán trazo del Tren Maya solo en estos casos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se encuentran ríos subterráneos o cenotes en la ruta del Tren Maya se va cambiar el trazo o se van a construir puentes y segundos pisos para no provocar afectaciones.

“La decisión es que donde hay ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, `segundos pisos´ para que se entienda más", afirmó AMLO.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que en la parte firme se van a poner los cimientos y losas "para que pase el Tren arriba y abajo se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son paseos de fauna.

Hoteleros quisieron condicionar el paso del Tren Maya

López Obrador reveló que empresarios y hoteleros en Cancún quisieron condicionar el paso del Tren Maya a cambio de que les permitiera la explotación y el fraccionamiento de la reserva ecológica.

"Porque ya amenazando, unos que aprovecho para mandarles un recado, unos de por aquí que quieren 'si te dejó pasar, pero me vas a dejar la reserva, me vas a dejar que yo fraccione la reserva'.

Les mandé decir 'y de qué quieren su nieve'. (...) Me están condicionando, los dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva, no, no", explicó el mandatario.

