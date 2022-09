La Sedena a un paso de ampliar su presencia en las calles; aprueban la iniciativa en la CPC

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con cambios al dictamen la reforma constitucional que alarga hasta 2029 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y no en 2028 como planteó en un principio la diputada priista, Yolanda de la Torre.

Con 26 votos de Morena, PT, PVEM y PRI y 11 del PAN, PRD y MC en contra, la instancia legislativa avaló la reserva presentada por la priista Cristina Díaz que aumenta de cinco a 10 años la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Las modificaciones aceptadas por mayoría de la instancia legislativa, incluyen la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores a la que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá rendir un informe en cada periodo ordinario de sesiones sobre los avances en la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.

El dictamen fue turnado con las modificaciones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien durante la sesión de este martes le dará publicidad para que sea sometido a consideración del pleno este miércoles 14 de septiembre.

“Me parece que se está empedrando el camino o por lo menos abriendo la posibilidad de que haya una dictadura militar a futuro, no estoy hablando del presente, no estoy hablando del mediano plazo, concedo que el actual presidente no tenga esa intención, lo concedo… No sabemos quién va a llegar, en este país hay transiciones, no seamos cortoplacistas compañeros veamos hacía adelante y veamos los riesgos que estamos dejando cuando no hay candados suficientes para el manejo de esta situación, no hay un andamiaje para policías civiles y no hay reglamentación en materia de suspensión de garantías a la luz del artículo 29 constitucional”, señaló el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana.

La votación en lo general fue favorable

Con 28 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Con los votos de Morena, PT, PVEM y PRI, la mañana de este martes se aprobó el proyecto que reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del decreto constitucional por el que se creó la Guardia Nacional.

Luego de la votación en lo general, inició la discusión en lo particular en la que analiza la propuesta de modificación al dictamen presentada por el PRI que alarga hasta 2029 la presencia del Ejército en las calles y propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento.

Las bancadas de oposición del PAN, PRD y MC, se pronunciaron en contra de la reforma que acusaron, busca la militarización del país, así como establecer un pacto de impunidad entre el PRI y Morena.

Continúa la discusión en Diputados.

Al respecto, a nombre del PAN, el legislador Ricardo Villareal, señaló que con la aprobación de esta reforma no se convalida la inconstitucionalidad de las reformas a leyes secundarias propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aprobó el Congreso para ceder el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Seguirá habiendo en las calles desafortunadamente a partir del domingo, una Guardia Nacional inconstitucional, una Guardia que ya no tiene carácter civil como lo establece nuestra Constitución, si no el carácter totalmente militar y eso será combatido en todos los tribunales de nuestro país, veremos cómo los delincuentes promoverán amparos diciendo que los detuvo una guardia inconstitucional… y la corte tendrá que sí o sí decidir conforme a derecho y no conforme a doctrinas políticas”, advirtió Villareal.

Al respecto el diputado emecista, Salvador Caro, señaló que esta reforma no resolverá la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el país.

El PRI busca que se amplíe la presencia de la Sedena hasta 2029

“Con esta propuesta se está engañando a México, con esta propuesta y esta complicidad entre el PRI y Morena a lo que se están dirigiendo simple y sencillamente es a otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus santones sigan libres en cualquier lugar del mundo en donde están, puedan tener una prisión domiciliaria, tienen que decirle de frente a los mexicanos que de eso se trata, esta reforma no tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con impunidad y militarización del país como una forma de control de baja intensidad de la población”, señaló el diputado de MC.

