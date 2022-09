Claudia Sheinbaum compartió el momento cuando la llevaron presa

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó cómo fue su infancia y cómo desde pequeña siempre estuvo presente la política en su vida, razón por la que desde joven luchó por la educación y por otras causas sociales, que incluso le valieron un momento en la prisión debido a su lucha política, en la cual también participaba su familia.

En entrevista para Meme Yamel, Sheinbaum recuerda que creció al lado de sus padres, el químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo: “Yo de chica crecí en el Estado de México, la ciudad se conurbó con Ciudad Satélite, Echegaray y todas estas zonas; nos fuimos a vivir muy pequeños allá, era una zona que apenas comenzaba a desarrollarse, por lo que era mucho más tranquilo, podías jugar en la calle afuera de tu casa y pues ahora hay mucho vehículo”.

Entre sus anécdotas, la actual mandataria capitalina afirma que en su casa había un ambiente bohemio, por lo que su madre los metió a ella y a su hermano a clases de guitarra, además de que era muy independiente: “lo recuerdo con mucho cariño y también con dificultada porque una niña de 12 años tomando el transporte público en ese entonces también se enfrentaba a los que se enfrentan muchas niñas hoy".

Sheinbaum en la Universidad de la Salud

El día que llevaron presa a Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX señala que en su casa siempre se hablaba de política, además de que sus padres habían participado en el Movimiento Estudiantil de 1968 y desde mucho antes, en la familia de su padre habían estado involucrados en movimientos sociales desde la oposición.

Fue así que a la edad de 15 años, Sheinbaum participó en su primer movimiento social, cuando en el CCH luchaban para que otros estudiantes que no habían sido aceptados, también tuvieran un lugar. Por el mismo tiempo, participó en apoyo de Rosario Ibarra, "desde la Universidad se hacían brigadas para venir a apoyar a doña Rosario y entonces ella hizo su primera huelga de hambre en el 78, yo tenía 15 años y después el 1 de septiembre (...) ella demandaba la presentación de su hijo y otros desaparecidos y la libertad de los presos políticos, y quería que en el Informe el presidente le contestara, y pues llegó la policía y nos llevó a otro lado".

Después de este suceso, Sheinbaum Pardo recordó entre risas que una vez fue detenida "una vez me detuvieron haciendo una pinta (risas), nos llevaron a un ministerio público y llegó doña Rosario a sacarnos de ahí". La jefa de Gobierno recuerda que era por motivos políticos "eso no existe ahora, ya no hay persecución por motivos políticos".

En este escenario, la jefa de Gobierno apunta a que una de sus grandes satisfacciones es impulsar la educación para los jóvenes, con becas y la creación de preparatorias y universidades públicas

“Si yo luché porque no hubiera rechazados, pues yo estando en la jefatura de Gobierno tengo que hacer todo para desarrollar la educación como un derecho para que no haya más rechazados. Hoy hay 38 mil jóvenes que estudian en una universidad cuando antes no tenían la oportunidad, es la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que son dos universidades que creamos y al mismo tiempo hemos ampliado libertades democráticas en la ciudad”, indicó.

La mandataria remarcó que su mayor satisfacción como jefa de Gobierno es darle a los jóvenes la oportunidad de seguirse preparando:

"Una gran alegría que yo tuve fue, se me salieron las lágrimas, el día que fuimos a darle (un reconocimiento) a 400 estudiantes que acababan de salir de la carrera de la Rosario Castellanos, imagínate esa satisfacción, porque tú de joven luchaste por el derecho a la educación, eres jefa de Gobierno, tuviste la oportunidad de crear una universidad y ves a 400 jóvenes felices porque lograron acabar su carrera universitaria, ahí sí se plasma la convicción de que la educación es un derecho y transforma a las personas”, concluyó.

