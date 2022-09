Alcaldía Miguel Hidalgo busca que parques estén libre de humo y otras emisiones

El alcalde Mauricio Tabe recibió esta tarde, por parte de la legisladora América Rangel, una propuesta de Bando relativa a la determinación de Espacios Libres de Humo y otras emisiones, que busca garantizar el respeto a los derechos de las personas no fumadoras en lugares como los parques públicos ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al recibir de manos de la diputada esta iniciativa, el alcalde reconoció la participación de los vecinos en la elaboración de este proyecto que busca generar el bien común y construir soluciones que tengan impacto positivo en la vida de la comunidad de la demarcación.

“De lo que se trata aquí es que quienes quieran fumar lo hagan fuera de nuestros parques, fuera de nuestros espacios donde se hace deporte y donde nuestros niños, niñas y adultos mayores conviven y con ese espíritu yo sí creo que la ciudad debe recibir bien esta propuesta y nosotros llevaremos esta propuesta también al Cabildo de la Ciudad”, señaló el alcalde.

Agregó que implementar estas acciones permitirá tener una sociedad más armónica, por lo que debería extenderse a toda la ciudad y así garantizar espacios más disfrutables y saludables.

"Quienes quieran fumar lo hagan fuera de nuestros parques" Foto: @mauriciotabe

Libertad no es egoísmo

En tanto, la diputada América Rangel afirmó que no se trata de coartar derechos, sino de proteger los derechos y las libertades de las personas no fumadoras que se ven afectadas por el humo de los fumadores, “libertad no es egoísmo, libertad es respeto y convivencia”, declaró la legisladora.

Adelantó que en los próximos días presentará también un proyecto similar ante el Congreso de la Ciudad de México para que, al igual que la Miguel Hidalgo, toda la Ciudad de México esté libre de todo tipo de humo.

Por su parte, la diputada federal Margarita Zavala externó que se busca que hombres y mujeres sean libres, pero existiendo la responsabilidad y el respeto a estas libertades.

"Todos y cada uno tenemos que ser responsables cuando podemos dañar a los otros y este Bando es el reflejo de ello y está preocupación ciudadana es reflejo de la libertad acompañada de responsabilidad", expresó.

