Mauricio Tabe pide a INVI aclarar construcción de Unidad Habitacional sobre mina en Tacubaya

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe habló sobre la situación que se vive en la Unidad Habitacional "Ciudad del bienestar", que fue construida en Tacubaya, sobre una mina.

En entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Radio, el titular de la demarcación explicó que la existencia de estas minas representa un riesgo para las personas que viven ahí. Recordó que fue una vecina la que se quejó por un hoyo que había cerca de su casa y, luego de que acudieron las autoridades, se encontraron que había un socavón de 30 metros de largo y seis de profundidad.

El funcionario local informó que se trabajó con Protección Civil de la CDMX para evaluar el riesgo. "Se vio que la mina está debajo de una unidad habitacional que había sido entregada el año pasado. Son 185 viviendas y, lógicamente los vecinos están preocupados por el riesgo", abundó.

Explicó que se ha pedido que se entregue el dictamen de seguridad, para que se de certeza a los vecinos. Además, recordó que pidió al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el reporte y preocupa que se haya construido sin avisar a la jefa de gobierno sobre las circunstancias en las que se hacía la obra.

Miguel Hidalgo sigue pidiendo los reportes del INBI

FOTO: Archivo

Además, pidió a la constructora que realizó la obra, si sabía de las condiciones del terreno. "Que nos diga la constructora si conocían o no la mina (...) Necesitamos los documentos para saber si existe o no riesgo para los habitantes de la unidad.

Mauricio Tabe dijo que no ha hablado con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero sí con Protección Civil para pedir los estudios y los documentos que se tengan sobre la existencia de la mina y el relleno de la misma. "Me extraña que no se le haya dado a la jefa de gobierno la información sobre la situación de esta unidad habitacional", reiteró.

Por último, habló sobre las labores de su alcaldía para el beneficio de los habitantes. Dijo que hubo una reducción del 20 por ciento en el número de delitos, en comparación con el año pasado y de 60 por ciento, en comparación con el año anterior a su llegada al cargo.

Que su administración busca "Una alcaldía más caminable, más verde y más iluminada, hacer el piso más parejo entre hombres y mujeres, además de convertirse en el punto central de la reactivación económica de la capital".

Mauricio Tabe quiere "una alcaldía más caminable"

FOTO: Mauricio Tabe

