TSJ designa a Heyden Cebada como magistrado presidente

Por unanimidad del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Heyden Cebada Rivas fue designado como magistrado presidente para el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2027.

Durante la Sesión Extraordinaria del pleno del TSJ, que se realizó este viernes, en el proceso de elección fue designado el magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña, para realizar funciones de presidente en el marco del proceso de elección del nuevo titular.

Cada uno de los magistrados numerarios recibió una cédula de votación para emitir el sufragio de manera libre y secreta, en la que Heyden Cebada fue electo por unanimidad de votos, asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre.

Durante su mensaje, Heyden Cebada afirmó que la cero tolerancia a la corrupción de los miembros que conforman este poder, "debe ser bandera a defender", afirmó.

"Estas serán herramientas claves para recuperar la confianza de los justiciables en Quintana Roo en sus instituciones y en el estado de derecho”, agregó.

Dejó en claro que las personas exigen justicia, "no debemos negársela, no estamos hoy en condiciones de ser ajenos a la demanda de justicia de la sociedad. No podemos ser inherentes a las respuestas que exige la sociedad y que requieren acciones y resultados”.

Cebada Rivas hizo un llamado a cambiar el rumbo de manera positiva para lo que requiere la sociedad, a no ser pasivos ante un clamor público que exige respuestas, acciones y resultados.

Tras agradecer el apoyo recibido por los magistrados, añadió: “Es un honor representarlos, vamos a trabajar en coordinación con los poderes ejecutivo y legislativo, nunca olvidando la autonomía para estar a nivel de expectativa de una transformación de forma y fondo para un mejor Quintana Roo”.

