Jaime Montelongo, el héroe de la mina en Sabinas: "Ya había salido pero vio el agua y se regresó a ayudar"

Faltaban pocos minutos para las 2 de la tarde del miércoles 3 de agosto cuando Jaime Montelongo Pérez, de 61 años, ya había terminado sus labores en la mina Concha Norte en Sabinas, Coahuila. El querido padre y esposo ya se encontraba en la plancha para salir de su zona de trabajo cuando un estruendo lo hizo regresar.

Él y sus compañeros trabajan a unos 60 metros de profundidad extrayendo carbón, pues por todos es sabido que Coahuila es una zona rica en dicho combustible fósil. Pero ese miércoles, cambió la vida de ellos y sus familias, pues al excavar, un espejo de agua se rompió e inundó la mina donde se encontraban.

Jaime ya había salido, pero al escuchar que la mina se estaba inundando, decidió volver para ayudar a sus compañeros a salir. Ahora está atrapado desde entonces y su familia lo espera afuera, donde cerca de 400 elementos de distintas dependendecias de los tres órdenes de gobierno trabajan a contrarreloj para salvarlos.

"No me quito de la cabeza que ya iba de salida, él no quiso dejar a sus compañeros y se regresó por ellos (...) ya estaba en la plancha para salir, pero cuando vio el agua se regresó a ayudarlos, el siempre dice 'a mi no me gusta dejar a mis compañeros de trabajo'", dijo entre lágrimas su esposa María Elena Chávez a N+.