Mineros atrapados en Sabinas: Piden prohibir extracción de carbón en lotes ya explotados

Cristina Auerbach, presidenta de la organización Familia Pasta de Conchos, habló sobre la crítica situación que se vive en Sabinas, Coahuila, con los mineros atrapados desde hace tres días.

Sin embargo, la activista indicó, este gran despliegue que se realizó para encontrar a los trabajadores atrapados, hubiera sido mejor uno para evitar estas tragedias. Expuso que muchas de estas minas son peligrosas y operan de forma ilegal.

Indicó que desde el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador no ha habido un esfuerzo para terminar con este problema. “No importa quien gobierne, si no el carbón y estas zonas se convierten en sacrificios”, mencionó.

También habló sobre la legislación de prohibir los pozos, pero rechazó que esta sea una opción porque hay otras formas de explotación. “Se debe prohibir la extracción de carbón en lotes nuevos que ya fueron explotados”, sentenció.

Desde la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para sumar esfuerzos en el rescate de los 10 trabajadores atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila.

Esta petición fue para el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza; al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez; así como a los gobernadores.

A su vez, el mandatario tabasqueño expresó su deseo de que los mineros sean rescatados y dijo que tras las maniobras de salvamento después vendrá la investigación. "Lo que quiero, deseo con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros", externó.

"Un abrazo a los familiares no hay que perder la fe no hay que perder la esperanza un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre como nosotros no están solos", señaló.