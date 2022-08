AMLO: A Corte no le compete decidir sobre prisión preventiva oficiosa, “sería una barbaridad”

Desde la Mañanera en Palacio Nacional, a unos metros de la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que los ministros están queriendo actuar como legisladores al pretender anular la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Exclamó que “sería una barbaridad”.

Previo a que la Corte debata el asunto el próximo 5 de septiembre, el titular del Ejecutivo federal dijo que eliminar dicha medida abriría la puerta de la libertad a delincuentes de todos los sectores, incluso de cuello blanco y del crimen organizado.

Citó el ejemplo del reciente caso de José Bernabé “N” alias “La Vaca”, señalado como principal generador de violencia en Colima, a quien un juez le dio la libertad, pero al final quedó en prisión por otros delitos que le imputó el Ministerio Público.

“Entonces, ¿eso es lo que quieren en la Corte? Entonces, eso y luego se convierten los ministros en legisladores, algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara un artículo de la Constitución”, dijo.

En la conferencia, el mandatario citó al constitucionalista Diego Valadez, quien dice que la Corte estaría invadiendo las facultades del Poder Legislativo en este tema.

“Claro, el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia, sería una barbaridad. Es muy serio, para que Diego Valadez, que es constitucionalista, no es santo de mi devoción, pero reconozco que es maestro de derecho, constitucionalista, no está con nosotros, nos ha cuestionado, pero ante esta barbaridad se ha pronunciado y sí sería bueno y recomiendo que se lea lo que dice”, dijo.