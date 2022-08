Cándida Cristal Vázquez no es la mujer encontrada en un canal de Sinaloa: Fiscalía

Descartan que la mujer encontrada en un canal de navegación en el fraccionamiento El Cid de Mazatlán no es Cándida Cristal Vázquez "La Chulis", periodista y locutora.

A pesar de que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, había dado por hecho la confirmación, este sábado la contrasta de perfiles genéticos arrojó otros datos y tal y como lo dijo la madre de la joven, quien fue encontrada es otra persona.

La noticia se da en pleno cumpleaños de "La Chulis", fecha que en el pasado era celebrada con la alegría y el colorido que siempre ha caracterizado a la popular comunicadora.

Sus familiares y amigos no pierden la esperanza y le dejan mensajes de felicitación en su muro de Facebook, con la ilusión de que Cándida vuelva para leerlos.

De entre los mensajes destaca el de su hermana quien le dice:

"Donde quiera que estés quiero que sepas que jamás vamos a cansarnos de buscarte, mi mamá no se va rendir jamás .. Me haces mucha falta, extraño mucho tu voz, te amo. No me importa que nos señalen, critiquen ó juzguen por cómo se ha dado cada circunstancia, solo nosotros conocemos esta historia solo nosotros sabemos el dolor agonizante de no saber de ti.. Te extraño hermana. Te amo changa"