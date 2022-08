Identifican un cuerpo como Cándida Cristal Vázquez, la periodista desaparecida en Sinaloa desde julio

Este 27 de agosto se dio a conocer que un cuerpo localizado en un canal pluvial de Mazatlán, Sinaloa, fue identificado como de la periodista Cándida Cristal Vázquez, quien fue reportada como desaparecida semanas atrás.

La ONEA México, organización encargada de defender los derechos humanos de la corrupción y la impunidad, y el gobernador del estado, Ruben Rocha, confirmaron la identidad del cuerpo y destacaron que el paradero de la locutora se desconocía desde el mes de julio.

"Este atentado constante contra la prensa, debe parar con herramientas del Estado que ayuden a las y los comunicadores a sentirse protegidos", exigió la ONEA al recalcar que, con Vázquez, sumarían ya 16 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó el hallazgo del cuerpo en un comunicado y detalló que se llevan a cabo las pruebas genéticas pertinentes para la plena identificación de la persona, pues sus familiares ya habrían reconocido los restos, pero "el cuerpo presenta avanzado estado de descomposición".

Amerika, madre de la comunicadora, matizó en sus redes sociales que aun existen algunas dudas sobre la identidad de los restos, pues, tanto ella como sus familiares, encuentran que algunas características físicas no encajan del todo con Cándida.

"Hay varias señas particulares del cuerpo que fue encontrado en el CID, que no coinciden con las de nuestra hija, mi esposo fue quien pasó a identificar y entre las que no se reconocen es un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes", señaló en sus redes sociales

La desaparición de la periodista fue reportada el pasado 21 de julio. Un día después, la fiscalía del estado emitió un Protocolo Alba del Estado de Sinaloa para comenzar la búsqueda. En la ficha se destacaron las características físicas de la locutora y se recalcó que el día que dejó de saberse de ella vestía una blusa sin mangas color blanco, un pantalón oscuro y unos zapatos blancos.

La periodista desapareció el pasado 21 de julio FOTO: Especial

El último registro de ubicación de Cándida Vázquez fue alrededor de las 17:50 horas cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Real del Valle.

¿Quién era Cándida Cristal Vazquez?

"La Chulis", como también llamaban a la comunicadora, fue una reportera y locutora de radio, residente de Mazatlán, Sinaloa, y parte del equipo del actual presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

El caso de Vázquez no es un hecho aislado. Como lo han destacado la ONEA y Artículo 19, en México las muertes de periodistas se han convertido en un tema latente. Hasta agosto del 2022, el país ya suma 16 comunicadores asesinados, siendo uno de los últimos el columnista y reportero Fredid Román Román, quien perdió la vida al ser atacado a balazos en el centro de Chilpancingo, Guerrero.

SEGUIR LEYENDO:

Cada 14 horas se agrede a un periodista; van 18 homicidios en 9 meses

Periodistas toman accesos a la FGR; exigen justicia por compañeros asesinados