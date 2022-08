Regreso a clases SEP 2022: Todo lo que debes saber para el inicio del ciclo escolar este 29 de agosto

El próximo lunes 29 de agosto más de 30 millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a clases de manera presencial para comenzar con el ciclo escolar 2022-2023, por lo que tanto padres, como madres de familia y tutores ya alistan los preparativos para este día.

Tal como lo adelantó la Secretaría de Educación Pública (SEP) las actividades escolares se reanudarán de forma presencial en todos los centros escolares del país y ya dio a conocer una serie de medidas que tanto el alumnado como sus familias deben tener presentes para evitar futuros contagios de Covid-19.

Enseguida compartimos todos aquellos elementos que será necesario considerar y aplicar para el retorno seguro de los estudiantes a las aulas, algunas de las medidas ya se dieron a conocer en el documento denominado; "Acciones preventivas y de protección sobre el Covid-19 y otras enfermedades respiratorias a ser aplicadas en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional", creado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Medidas a considerar para el regreso a las aulas de manera presencial

Todos los alumnos deberán usar de manera obligatoria el cubrebocas. FOTO: Cuartoscuro

Una de las principales medidas que el alumnado, así como sus familias, deben tener presentes es el uso obligatorio del cubrebocas. "Las personas que pertenecen a la comunidad escolar y que se encuentren al interior del plantel, deberán utilizar cubrebocas durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados", se informó en el reporte acerca de las "Acciones preventivas y de protección sobre el Covid-19".

En el informe se señala además cuáles son los cubrebocas que están prohibidos para usarse en los centros escolares: cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación (el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas), así como las Mascarillas N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud.

Se descarta también el uso de caretas, protectores faciales o lentes protectores, debido a que son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Tampoco se sugiere el uso de tapetes o "túneles" sanitizantes, además que no será necesario el "rociarse" con algún líquido sanitizante.

¿En dónde deberán portar los alumnos el cubrebocas?

El uso del cubrebocas no será obligatorio en actividades al aire libre. FOTO: Cuartoscuro

La SEP destaca también que las madres y padres de familia deberán portar cubrebocas de repuesto, en caso de que el niño o niña no lleve el que le corresponda. Su uso no será obligatorio en actividades al aire libre, siempre y cuando se guarde la sana distancia. Se destaca también que los alumnos menores de 6 años o personas con alguna discapacidad no requerirán portarlo.

Como complemento a estas pautas, la SEP informó aquellas medidas de higiene que los centros escolares no deben pasar por alto, tales como el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados, así como el tratamiento adecuado de los desperdicios, para lo cual deben contar con el equipo requerido para este fin.

En lo referente al cuadro de vacunación, se indicó también que es necesario que todo el personal docente y de apoyo cuente con el esquema completo. En lo que respecta a los menores, los estudiantes deberán contar con la dosis correspondiente a su edad.

¿Cuándo será el regreso a clases 2022-2023?

Respecto al cuadro de vacunación, los estudiantes deberán contar con la dosis correspondiente a su edad. FOTO: Cuartoscuro

Cabe recordar que el regreso a clases de manera presencial para los alumnos de educación básica será el próximo lunes 29 de agosto, fecha en que dará inicio el ciclo escolar 2022-2023.

