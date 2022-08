Padre salva a su hija de ser devorada por un cocodrilo: "Me importaba más ponerla a salvo"

El pasado 3 de agosto un cocodrilo moreletti de aproximadamente dos metros de largó atacó a una niña de 8 años en la colonia Nuevo Madero, en Altamira; su papá luchó durante 25 minutos para quitarle de las fauces a la pequeña que no paraba de llorar.

En la plática relata fueron esos minutos en los que luchó contra un saurio de aproximadamente 2 metros debido a que llevaba ya a su niña de 8 años en el hocico, hacia la parte más honda de la laguna ubicada en la colonia Nuevo Madero.

Refiere que fueron minutos cruciales que dependieron para poner a salvo a su hija, pues cuando se percata de que el saurio había tomado por la espalda a su pequeña de dos años, sin importarle nada se arrojó encima del animal y lo tomó del hocico.

Expresó ahí hizo de toda su fuera para poder rescatar a la niña, fueron alrededor de 25 minutos los que forcejeo con el animal de sangre fría y que se encuentra en temporada de anidación.

"El animal ya la llevaba en la trompa la llevaba hacia lo hondo, mi esposa me gritó y alcanza a ver el espinazo del animal y reaccioné en ese segundo me le aventé al animal a la parte de arriba y pese a que me calaban sus escamas me importaba más poner a salvo a mi hija", comentó en entrevista.