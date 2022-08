"No temo pisar la cárcel; me descarto para 2024": Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, no teme pisar la cárcel y tampoco le interesa ser el candidato presidencial de la alianza Va por México en 2024, pero tiene la certeza de que su instituto político recuperará territorios perdidos en los próximos comicios federales y mantendrá las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en 2023.

En entrevista con El Heraldo de México, el líder priista señaló que el tricolor reconquistará a su militancia y sumará a más adeptos a sus filas, gracias a un nuevo proyecto de gobierno de coalición a favor de todos los sectores de la población.

Señaló que el Revolucionario Institucional está listo para recuperar las entidades perdidas y consideró que, así como Morena ha ganado estados, también los está perdiendo, como ocurrió en la Ciudad de México, y confía en que este escenario se replique en las próximas elecciones federales.

Sobre la solicitud de desafuero en su contra, aseguró que no teme ir a prisión y que se mantendrá de pie, pues confía en que el sistema de justicia en México le dará la razón.

¿Teme que proceda el juicio de desafuero?

No tengo miedo porque no tengo nada que ocultar, lo que estaría excelente es evidenciar más a este gobierno que quiere instaurar una dictadura, que tiene un gobierno dictatorial. No nos van a meter miedo, yo no me voy a ir del país, aquí lo vamos a enfrentar con la ley y con la razón.

¿Teme pisar la cárcel?

No, para nada, al final del camino sí es una persecución política, no pueden acallar a un mexicano, porque hay 100, hay 200 y no se los vamos a permitir. Me van a tener que matar para que nos callemos.

¿Cuánto tiempo va a costarle al PRI recuperar las entidades perdidas?

Morena ha ganado la mayoría de los estados, pero no ha refrendado ninguna. La única que refrendó duró dos años, que era Baja California, pero 67 por ciento de los municipios que Morena ganó en 2018, los perdió en 2021; son malos para gobernar.

¿Cuántos estados prevén recuperar para la elección de 2024 con o sin la alianza?

Queremos recuperar todas las entidades, vamos a la elección de todos, pero un gran paso va a ser el 23 y vamos a ganar Coahuila, el Estado de México, y ese va a ser un gran mensaje, una gran fortaleza para ir a la elección presidencial de 2024 y así competir en las elecciones ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el mismo criterio, competitividad, suma, trabajo, propuesta, y, obviamente, la gente está decepcionada de haberle dado su voto y su confianza a Morena.

¿Será candidato presidencial de Va por México en 2024?

No, yo me veo hoy, y te lo digo con toda claridad, yo soy el dirigente nacional del PRI. Yo estoy concentrado como presidente del partido.

¿No le importaría al PRI que el candidato del Estado de México sea un panista?

En el Estado de México nosotros construiremos en competitividad, pero si tú me preguntas los números, el PRI tiene un millón 800 mil votos, el Partido Acción Nacional tiene 700 mil votos y el Partido de la Revolución Democrática tiene poco más de 200. Entonces, en lógica política, pues ¿quién debe encabezar la coalición?

MAAZ