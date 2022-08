Fiscalía de Campeche solicita el desafuero para Alejandro Moreno; "No me van a asustar", responde

El titular de la Fiscalía General de Campeche, Renato Sales, solicitó a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia en contra del dirigente nacional del PRI y diputado federal Alejandro Moreno, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En una inusual conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, acompañado del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el fiscal de Campeche rechazó que la investigación en contra del priista esté relacionada con los audios revelados por la gobernadora, Layda Sansores y que haya un trasfondo político.

Entre las pruebas que se integraron en las carpetas de investigación está la presunta fortuna de Moreno en obras de arte por más de 50 millones de pesos y su residencia en Campeche que tiene un valor mayor a 130 millones de pesos, señaló Sales Heredia.

El fiscal detalló que el priista tiene propiedades en México y en el extranjero que también se analizan; sin dar más detalles, Sales Heredia afirmó que las pruebas que presentó la fiscalía a su cargo son consistentes.

Minutos después, el dirigente priista Alejandro Moreno respondió a las acusaciones del fiscal de Campeche y señaló el uso de las instituciones por parte del gobierno de Morena. Advirtió que no lo van a doblegar ni conseguirán que los diputados priistas aprueben las reformas constitucionales del presidente López Obrador.

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar”, señaló el priista.